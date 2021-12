Mulher 'amamenta' gato de pelúcia e é desmascarada por passageiro em vídeo de humor

O vídeo de uma mulher em ato semelhante à amamentação de uma criança em um voo ganhou repercussão nas redes sociais, nesta terça-feira (21). A gravação viralizou no Facebook, Twitter e TikTok. A passageira não tinha uma bebê escondido, mas sim um gato de pelúcia enrolado em mantas.

A cena é uma esquete produzida por um produtor de conteúdo chamado “The Gooch”, que tem cerca de 100 mil seguidores no Facebook.

1/4 I’m dying. “Is it a cat or baby!?” “She is breastfeeding a cat.” from @alessiavaesenn on tik tok. It’s worth it. pic.twitter.com/VKWmA0NwMO