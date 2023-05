Morre Vovó Palmirinha Onofre, ícone da culinária na televisão, aos 91 anos

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, de 91 anos, conhecida como 'Vovó Palmirinha', morreu neste domingo (7), em São Paulo, devido ao agravamento de problemas renais crônicos. O comunicado do falecimento foi feito por seus familiares, em suas redes sociais.

De acordo com a família, Palmirinha estava internada na unidade paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o último dia 11 de abril.

"Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava", escreveu a família.

Palmirinha deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Carreira

Vovó Palmirinha estreou na televisão em 1994, aos 63 anos, ao participar de um programa na Bandeirantes. A revelação chamou atenção da apresentadora Ana Maria Braga, que, à época, comandava o 'Note e Anote', na TV Record. Palmira foi convidada para apresentar o quadro 'Café da Manhã' e por lá ficou por cinco anos.

Em 1999, foi contratada pela TV Gazeta apra apresentar o 'TV Culinária'. Ela ficou à frente do programa por mais de onze anos. Depois, apresentou o 'Programa da Palmirinha' no canal fechado Bem Simples/Fox Life. Seu último trabalho televisivo foi como jurada no reality 'Chef ao Pé do Ouvido', da GNT, em 2019.

Ela, porém, também já participou de programas de alcance nacional como o 'Programa do Jô', 'Mais Você', 'Altas Horas', 'Domingão do Huck', 'Conversa com Bial', 'The Noite', entre outros.