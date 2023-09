Morre maquiador Rico Tavares três semanas após ser atropelado em rodovia do Rio de Janeiro

O maquiador Ricardo Tavares morreu na madrugada desta sexta-feira (15). Ele estava internado no Hospital Geral Alberto Torres, no Rio de Janeiro, após ser atropelado. O profissional sofreu traumatismo craniano e fratura na coluna no acidente.

Segundo o jornal O Globo, o profissional foi dado como desaparecido no dia 23 de agosto pela Delegacia de Descobertas e Paradeiros (DDPA). Dias depois, ele foi encontrado em São Gonçalo (RJ), em um hospital, após ser atropelado nas proximidades do bairro Vista Alegre.

Pessoas próximas ao maquiador chegaram a comentar a partida repentina do profissional. A atriz Amanda Lee destacou a alegria de viver de Rico: "sei que você agora está melhor que nós aqui, na luz, na paz e enchendo esse lugar aí de alegria, como você sempre fez e faz por aqui. São mais de 27 anos juntos. Difícil não te ter fisicamente, mas você estará sempre vivo em meu coração. Te amo amoreco!"

Durante a noite desta quinta-feira, a atriz Danni Suzuki publicou um vídeo com o maquiador dizendo que ainda acreditava na recuperação do amigo. "Estarei de mãos dadas com você até o fim". Ela foi responsável por iniciar uma campanha enquanto Rico estava desaparecido. Desde que ele foi encontrado, a artista acompanhava de perto o amigo no hospital.

Maquiador foi visto em mercearia antes de sofrer acidente

Legenda: Maquiador em mercearia Foto: Reprodução

Conforme o jornal carioca, cerca de 1h30 antes de dar entrada no hospital, Tavares foi visto em um bar no distrito de Itaipuaçu, localizado no município de Maricá onde parou para comprar uma bebida e cigarro.

Em imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros, é possível observar que, às 19h, o maquiador estava no interior do estabelecimento. Ele aparece com uma blusa azul, fala com um homem no caixa, paga por produtos e deixa o local com um cigarro na boca poucos segundos depois.

No acidente, Tavares estava sem documentos e foi levado para o hospital como vítima não identificada. Por isso, foi dado como desaparecido por dois dias, até que amigos e parentes procurassem a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para registrar o caso.

O maquiador só foi encontrado dias depois pela delegacia, no Centro de Trauma do Heat. À polícia, o motorista do veículo diz que um homem surgiu na frente de seu carro e que tentou desviar, sem êxito.