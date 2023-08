Morre influencer Larissa Borges, aos 33 anos, após sofrer parada cardíaca em viagem a Gramado (RS)

Após uma semana internada, a influenciadora digital Larissa Borges (33) faleceu, nesta segunda-feira (28), na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela passou mal durante uma viagem de trabalho e estava internada desde o último dia 20 de agosto.

Na madrugada desta segunda-feira, já em estado grave, a influenciadora sofreu uma parada cardíaca.

“A dor de perder alguém tão jovem, com apenas 33 anos, e tão amável é avassaladora. Nossos corações estão partidos, e a saudade que sentiremos é indescritível”, publicaram familiares de Larissa para anunciar o falecimento.

“Nossa filha amada, tome seus passos com Deus, e esteja abençoada”, acrescentaram os pais.

“Além de sua personalidade encantadora, Larissa também era uma pessoa dedicada e esforçada. Ela batalhou incansavelmente pela sua vida, enfrentando todos os obstáculos que uma mulher guerreira e determinada faz sem reclamar. Sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que sua alma descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão”, escreveram os familiares.

Também nas redes sociais, os familiares de Larissa pediram ajuda financeira para fazer o translado do corpo da jovem de Gramado, no Rio Grande do Sul, para Brasília, no Distrito Federal.

“É nosso desejo honrar sua memória e apoiar sua família na organização do translado de seu corpo de Gramado para Brasília, bem como nas despesas associadas a este momento tão doloroso”, disseram.