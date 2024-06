MC Daniel se recusa a subir em palco, e show termina em confusão generalizada

O que era para ser um show de MC Daniel terminou em confusão generalizada em Caldas Novas, Goiás. Na noite do último sábado (1º), o funkeiro se recusou a subir no palco onde se apresentaria.

Mais uma vez uma palhaçada, uma falta de respeito, desse pessoal que pensa que pode lesar os outros calejados. Hotel pago, backline pago, hotel 100% pago. É o seguinte, estamos aqui dando a cara pra bater. Covardia. Esse cara não representa a música. É um lixo, se depender de nós, nunca mais. Ladrão! Devolve o nosso dinheiro, vagabundo”, disse o organizador do evento, Alex Souza, da Leko Eventos em um vídeo ao qual o site Metrópoles teve acesso.

Foto: Reprodução/X

À colunista Fábia Oliveira, Alex disse ainda que sua empresa cumpriu todas as exigências para que o evento ocorresse.

“Estava tudo 100% pago. Fomos para a delegacia, eles deram uma versão [equipe do MC Daniel] e nós outra. O delegado mandou dessa forma [de não registrar ocorrência], pois segundo ele, se trata de um desacordo comercial. Estamos montando o processo contra eles”.

Palco sustentado por pedaços de madeira

Daniel, por sua vez, foi às redes sociais, explicar em um vídeo o motivo pelo qual não se apresentou. "Eu não queria ter que postar isso, mas infelizmente vai ser necessário. Estrutura do palco com base de troncos de árvores. Sem retorno, sem luz, sem efeitos… calma que tem mais!”, escreveu na legenda de um story no Instagram, mostrando as imagens do palco sendo sustentado por pedaços de madeira.

Legenda: Estrutura do palco sustentada por pedaços de madeira Foto: Reprodução/X

O artista exibiu ainda o espaço com fios espalhados e problemas na sustentação do palco. Uma pessoa da equipe dele segura um ferro e solta, mostrando que a peça não sustentaria a estrutura.

O cantor mostrou, por fim, o piso do palco balançando quando as pessoas se movimentavam em cima da estrutura.

O MC finalizou a polêmica contando que um dos contratantes xingou membros de sua equipe, proferindo ofensas racistas a um deles: “Ainda xingaram a minha produtora técnica de piranha e vagabunda, por não cumprirem o rider técnico básico de show”.