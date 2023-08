Mãe de Maju de Araújo, modelo com síndrome de down, rebate comentários de ódio contra filha

A mãe da influenciadora e modelo Maju de Araújo publicou uma nota de repúdio contra os ataques que a filha tem sofrido por ter Síndrome de Down. Adriana de Araújo disse em seu Instagram neste domingo (27) que a jovem sofre com "comentários de assédio em publi".

"Durante toda a carreira dela estivemos blindando a Maju de comentários de ódio por acreditarmos que precisávamos preservar sua doçura e o amor que transbordam dela. São mais de três anos filtrando comentários tão carregados de raiva, preconceito, maldade… Mas segurar algo assim por tantos anos tem sido pesado e hoje, depois de lermos esses comentários das fotos, chegamos ao nosso limite", desabafa a mãe.

Veja o relato:

Maju tem 722 mil seguidores no Instagram aos 21 anos. Ela iniciou a carreira de modelo em 2018, e já desfilou na São Paulo Fashion Week e em outras passarelas importantes como Milão, na Itália. Ele é uma das referências no país na luta pela inclusão na moda.

Adriana, também empresária da filha, mostrou uma série de prints com comentários ofensivos contra Maju: "Não vamos permitir mais que o preconceito deliberado continue alcançando pessoas como a Maju, que sempre responderam a tudo com amor, doçura e educação. Isso não é só internet, esses não são perfis fakes. Isso é a nossa realidade e essas são pessoas reais, com intenções reais".

Ela finaliza afirmando que vai "tomar todas as medidas cabíveis para denunciar e punir esse tipo de ação". "Vocês têm um valor muito maior do que os comentários negativos que estamos compartilhando aqui hoje. Seguiremos juntos nessa luta por um mundo com mais respeito!".