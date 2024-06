Madonna posta fotos raras para celebrar aniversário de 93 anos do pai

A cantora Madonna, de 65 anos, celebrou na tarde deste domingo (2), o aniversário do pai, Silvio Ciccone, em uma publicação no Instagram. Ele completou 93 anos de idade.

"Parabéns por andar na montanha-russa da vida com humor e sanidade intactos. Obrigado por compartilhar o teu mantra da vida comigo, que é: 'Eu vou até as rodas caírem'. Nada pode nos parar! Amo-te daqui até à lua e de volta", escreveu a rainha do pop a seus quase 20 milhões de seguidores.

Na postagem, ela compartilhou com os fãs fotos antigas e inéditas com o pai.

Família de imigrantes

Silvio Ciccone é a primeira geração norte-americana de uma família de imigrantes italianos. Em uma entrevista à revista Time em 1985, no começo da carreira, Madonna explicou que o pai trabalhou como ferreiro até se alistar nas Forças Armadas e depois se formar em engenharia.

Quando o pai completou 90 anos, Madonna escreveu sobre ele na ocasião:

"Ele me ensinou a importância do trabalho e de conquistar seu próprio caminho na vida. Mais uma vez eu te agradeço."

Legenda: Fãs se surpreenderam com a semelhança do pai com a cantora Foto: Reprodução/Instagram

Com o post, muitos fãs se surpreenderam com a semelhança entre pai e filha. "Nunca percebi o quanto você se parece com o seu pai até ver a última foto", disse uma seguidora. "Meu Deus, a última foto é da Madonna. Gêmeos!", escreveu outra.

A cantora encerrou, no início do mês passado, a Celebration Tour, turnê que comemorou 40 anos de carreira em um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um 1,6 milhão de pessoas.