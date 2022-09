Ludmila Dayer, ex-atriz de Malhação, é diagnosticada com esclerose múltipla

A atriz Ludmila Dayer, 39 anos, anunciou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Conhecida pela participação em 'Malhação', da Rede Globo, durante 1995 e 2000, ela usou uma live do Instagram para contar sobre o processo de tratamento da doença.

A artista vive atualmente nos Estados Unidos e comentou sobre os primeiros sintomas. Segundo ela, o início veio com problemas na visão e na cognição, fazendo com que ela optasse por cortar carne, ovo, gordura, glúten, cafeína e álcool da alimentação. O objetivo era controlar os efeitos de forma paliativa.

"Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo", disse ela.

Vírus

Ainda conforme Ludmila, a suspeita dos médicos é que o vírus EBV (Vírus Epstein-Bar) foi o responsável por desencadear a doença. Ele pode ser transmitido pela saliva, por transfusões de sangue e através do contato com objetos contaminados.

Agora, ela também revelou, as medidas continuam sendo investir em uma alimentação mais saudável, com o intuito de impedir que o vírus tome ainda mais espaço no corpo.

"Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo", finalizou sobre o assunto, sem dar detalhes sobre o estágio da doença.