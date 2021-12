Luccas Neto será dublado em Portugal após críticas sobre português do Brasil

O youtuber Luccas Neto, 29, confirmou, em entrevista ao Jornal O Globo, que irá dublar produções disponíveis em Portugal com a variação linguística do país. Em novembro deste ano, o jornal português Diário de Notícias afirmou que crianças portuguesas estavam falando "brasileiro" influenciadas pelo criador de conteúdo.

"Isso se tornou uma polêmica e, como trabalho com o universo infantil, não vem ao caso eu me meter. Resolvi encontrar uma solução: decidimos [no Luccas Toon Studio] dublar nossos episódios e filmes em português de Portugal", disse youtuber em entrevista.

Luccas iniciou a carreira em 2011 em uma agência de publicidade, onde criou campanhas publicitárias para grandes youtubers da época, como Whindersson Nunes, Dani Russo e Felipe Neto.

Atualmente, o youtuber conta com mais de 150 produtos licenciados, mais de 36 milhões de inscritos nos canais do YouTube e quase 18 bilhões de views na plataforma.

Luccas Neto lançou o 13º filme da carreira: "Hotel Mágico 2", já disponível no Brasil e também em Portugal.