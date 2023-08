Lizzo se defende de acusações de assédio sexual e racial de ex-dançarinas: 'inacreditáveis'

A cantora Lizzo falou abertamente, pela primeira vez, sobre as acusações de assédio sexual e de cárcere privado que recebeu de ex-dançarinas. Em longo relato, a artista lamentou o questionamento da ética dela e afirmou que as denúncias são falsas. E disse que as dançarinas teriam sido demitidas por comportamento inadequado em turnê.

"Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Meu caráter foi criticado. Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionárias que já admitiram publicamente que foram informadas de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional", escreveu a cantora.

Ao longo do texto, Lizzo disse estar decepcionada e ter vivido dias difíceis após a denúncia dos casos, pontuando também que jamais teria diminuído a própria equipe mesmo em meio à tomada de decisões difíceis no trabalho.

Segundo ela, o trabalho duro requer altos padrões, mas fazer pessoas desconfortáveis na equipe não seria uma realidade do trato com ela diariamente.

"Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a mídia me retrataram nos últimos dias", continuou Lizzo, alegando que busca apenas se defender das acusações. A cantora ainda pediu respeito diante da situação.

Supostos assédios

A artista falou sobre as alegações de que teria assediado os profissionais com os quais trabalha e pontuou que nenhuma atitude dela teria levado a isso.

"Sou muito aberta com minha sexualidade e com minha expressão, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou. Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e absolutamente nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa de seu peso", continuou.

Lizzo agradeceu também a todos que prestaram apoio nos últimos dias e reforçou que não deve deixar a situação ofuscar o trabalho feito por ela nos últimos anos.

Acusações

A cantora virou alvo de processo de três ex-dançarinas: Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez. Elas alegam terem sido vítimas de assédio sexual, cárcere privado, discriminação religiosa e racial, ridicularização, body shaming e agressões verbais seguidas por demissões.

Na ação, elas apontam que foram pressionadas pelo medo de perder os empregos, revelando caso em que teriam sido obrigadas a tocar dançarinos nus em um show de sexo ao vivo em Amsterdam, na Holanda.