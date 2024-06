CAPTEI: Amor eterno: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso celebram matrimônio emocionante

O matrimônio do casal Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso foi repleto de amor e emoção do começo ao fim.

Tudo começou na celebração do matrimônio na Capela de Santa Filomena, um lugar especial para a família, onde participam da congregação e acompanhavam D Yolanda Queiroz na missa aos sábados. Casados pela Lei dos Homens desde 2011, em 2024 realizaram o sonho: unidos pela Lei de Deus.

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

A cerimônia foi emocionante e cheia de detalhes afetuosos. O casal surpreendeu os convidados ao anunciar que seriam padrinhos e madrinhas. Todos muito especiais, afinal, lá estavam 70 familiares e mais 30 convidados.

Legenda: Padrinhos e madrinhas Foto: Júnior Alves

Aline entrou na igreja ao lado de seu pai, enquanto seu filho, Victor, levou as alianças. O momento foi ainda mais especial com a presença do Padre Duarte, amigo da família, que celebrou a cerimônia de forma carinhosa. Lucas Queiroz fez a primeira leitura. No final, o padre Duarte convidou Victor Queiroz Barroso para anunciar que os pais/noivos estavam casados! Foi lindo! Aline e Igor trocaram votos e se emocionaram durante toda a cerimônia.

Legenda: Aline Félix Barroso e Majela Félix Foto: Júnior Alves

Legenda: Lucas e Victor Queiroz e Leonardo de Pádua , Cláudia Majela Foto: Júnior Alves

Legenda: Victor Félix Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Aline vestia um Júnior Santaella. Ombro a ombro. Joias clássicas. Na cabeça, Tiffany: brincos de pérola e broche da linha Apolo. Apenas uma linda rosa nas mãos. Lembrou-me uma princesa de Bridgerton. Romântica e elegante.

Legenda: Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Joias Tiffany Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Na make & hair, Dudu Ferreira.

Legenda: Aline Félix Barroso e Dudu Ferreira Foto: Júnior Alves

Igor usou um terno do Vasco Vasconcelos.

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Barroso Foto: Júnior Alves

Após a cerimônia, os convidados foram recepcionados em uma bela festa nos jardins da residência de D. Yolanda Queiroz, decorada por Branca Mourão. A Camerata da Unifor recepcionou o momento. Com um jantar com a gastronomia de Rafa Sudatti. Mesa posta, lugares reservados. Nos agradecimentos, os noivos receberam os amigos e a família com muita gratidão e emoção.

Legenda: Mesa para os convidados por Branca Mourão Foto: Júnior Alves

Animando a festa, Trio Amadeus de Minas Gerais, composto por uma cantora lírica com harpa violino e violão, Daniel Boaventura e, por fim DJ para os inimigos do fim!

Legenda: Casamento Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

O comando desse acontecimento foi da Celebre!

Após o casamento, o casal embarcou em uma lua-de-mel dos sonhos, passando por Lisboa, Veneza e Capri, onde poderão apreciar duas obras de arte de sua coleção particular na bienal de Veneza.

Foi uma celebração única e inesquecível, repleta de amor e felicidade, que marcou o início de uma nova jornada para Aline e Igor. Que essa união seja abençoada e repleta de momentos especiais!

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Dito isso,

Vem ver as fotos dos melhores momentos pela lente de Júnior Alves:

Legenda: Cláudia Majela e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Lívia de Pádua e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Cláudia Majela, Aline Félix Barroso e Lívia de Pádua Foto: Júnior Alves

Legenda: Majela Félix Foto: Júnior Alves

Legenda: Casamento Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Lenise Queiroz Rocha Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Victor Félix Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso, Victor e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Majela Félix e Victor Félix Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso e Victor Félix Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Victor Félix Queiroz Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Família Queiroz Foto: Júnior Alves

Legenda: Família Queiroz Foto: Júnior Alves

Legenda: Paula, Lenise e Renata Queiroz Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso com madrinhas/ amigas Foto: Júnior Alves

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: Júnior Alves

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Foto: Júnior Alves