Linn da Quebrada e Naiara Azevedo discutem no BBB 22 após choro de Natália

O beijo de Eslovênia e Lucas no Big Brother Brasil (BBB) 22, na madrugada de quinta-feira (27), despertou diferentes sentimentos na participante Natália. Após uma crise de choro da sister, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo discutiram para ver quem aconselhava a confinada.

Naiara iniciou a discussão com Linn por querer aconselhar Natália a "não chorar por macho", e a cantora acabou perdendo a paciência com a sertaneja.

O FECHO QUE A LINN DEU NA NAIARA AQUI 🗣️ #BbB22pic.twitter.com/g8W0dXOPPN — alê picon (@dre_meireles) January 27, 2022

Linn comentou: "Deixa ela sentir. Vamos ouvir ela. O que você ouviu, o que ela está sentido?".

Neste momento, Naiara colocou ela como assunto principal na conversa. "Deixa eu falar com ela. Natália, você está fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa, porque eu, na frente do Brasil inteiro...".

De imediato, Linn falou: "Não é sobre você, Naiara. Isso é sobre o que ela está sentindo".

EU AMO A LINN MEU DEUS “isso não é sobre você Naiara” pic.twitter.com/LUpNOKoYKL — Isabela Freitas ❤️‍🔥 (@IsabelaaFreitas) January 27, 2022

A discussão continuou por alguns minutos. Naiara continuou afirmando que não iria deixar Natália desistir do programa.

"Eu sei. Eu estava tentando ajudar e ela não quer ajuda. Não vou deixar ela apertar o botão por causa de macho", disse Naiara Azevedo. Em seguida, Linn alertou sobre atitude da sertaneja: "Vai fazer pressão na cabeça dela".

Primeiro beijo

Os participantes Lucas e Eslovênia protagonizaram o primeiro beijo do BBB 22. Os dois foram incentivados por boa parte da casa e tiveram um "empurrãozinho" de Pedro Scooby e Paulo André.