'Liga da Justiça' ganha trailer oficial dias antes do lançamento; confira

A nova versão de 'Liga da Justiça', dessa vez sob o comando do diretor Zack Snyder, ganhou trailer oficial divulgado pelo HBO Max na noite de domingo (14). Nas imagens, os heróis se unem contra o vilão Darkseid. Veja:

Chamado de Snyder's Cut, justamente por ser um corte específico montado pelo diretor, o filme foi requisitado diretamente pelos fãs. A motivação foi a saída de Snyder do projeto original de 'Liga da Justiça' por conta de problemas pessoais.

Em entrevistas anteriores, Zack Snyder confirmou que o filme deve ter cerca de 4h de duração, mas não será dividido em episódios. Além disso, não será inclusa nenhuma cena pós-créditos.

Lançamento no Streaming

'Liga da Justiça' será oficialmente lançado pelo streaming da HBO Max no dia 18 de março. Segundo Snyder, o longa será disponibilizado até mesmo nos países que não possuem o serviço em funcionamento até então, como é o caso do Brasil.

Por aqui, os fãs poderão acessar a produção por meio de um aluguel digital até o dia 7 de abril. De acordo com a HBO Max, a partir do mês de junho, lançamento da plataforma em solo brasileiro, o filme só será acessado dentro do streaming.