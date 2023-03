Klara Castanho detalha em podcast apoio dos pais para manter saúde mental

Klara Castanho se emocionou ao falar, na quarta-feira (8), sobre o apoio dos pais para manter sua saúde mental em meio à carreira de atriz. Ela falou sobre o assunto em seu novo podcast, Sem Nome Pod, que apresenta com Fernanda Concon, e que recebeu Maísa como primeira convidada.

Klara Castanho Atriz “A gente tem muita sorte de quem são os nossos pais. Eu falo dos meus pais com muito amor porque vocês sabem o quanto eu sou ligada a minha família e o quanto eles são cruciais na minha vida”,

“A gente teve muita sorte de como nossos pais criaram a nossa vida, sendo expostas, sendo públicas, tendo escolhido a carreira que a gente escolheu e, mesmo assim, tendo conseguido preservar grande parte da nossa vida, faz com que a gente no fundo ainda tenha muito da nossa saúde mental”, acrescentou Klara.

No último sábado (4), em sua participação no programa “Altas Horas”, a atriz falou também falou sobre a parceria dos pais para ajudá-la a lidar com a exposição do estupro sofrido, quando o caso ganhou repercussão na mídia contra a sua vontade.

“Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, o qual são a minha família”, disse ela na ocasião.