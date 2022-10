Kanye West tem conta reativada no Twitter após ser banido por falas antissemitas

O rapper Kanye West teve o perfil no Twitter restabelecido nesta sexta-feira (28), um dia após a efetivação da compra da rede social pelo bilionário Elon Musk.

A plataforma havia banido a conta do também designer e produtor musical no início do mês por comentários antissemitas. Na ocasião, ele ameaçou atacar judeus. O post foi removido em seguida e o artista bloqueado.

Não há confirmação de que Musk tenha interferido no retorno de Kanye à rede social. No dia 8 de outubro, o empresário o cumprimentou pelo primeiro tuíte do rapper em dois anos. "Bem-vindo de volta ao Twitter, meu amigo", escreveu.

Prejuízo financeiro

Magnata da música, conhecido como Ye, disse nessa quinta-feira (27) que perdeu 2 bilhões de dólares em um dia com o encerramento de contratos por suas declarações preconceituosas.

Empresas como Gap e Adidas romperam as parcerias por considerar que o rapper cometeu discurso de ódio.

"Perdi 2 bilhões de dólares em um dia. E continuo vivo. Este é o discurso do amor", afirmou West em uma postagem no Instagram. "Eu ainda te amo. Deus ainda te ama. O dinheiro não é o que eu sou. As pessoas são o que eu sou".

Ele menciona o diretor-executivo da empresa de entretenimento Endeavor, Emanuel Ari, que incentivou empresas a cortarem os vínculos com o artista.