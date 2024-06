Juan Paiva explica motivo de morar na favela após a fama

O ator Juan Paiva, no ar em “Renascer”, ganhou uma homenagem da família e dos amigos durante participação no "Domingão com Huck", exibida no domingo (16). Na ocasião, ele explicou o motivo de morar na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, mesmo após a fama: “Eu moro no Vidigal por conta deles, por conta da minha família, dos meus amigos. É o lugar em que eu me sinto bem".

“Quero levar essa vivência para a minha filha, de contato humano, de calor humano, para ela entender como funciona a vida. Ela já é uma pessoa privilegiada, não passou e não vai passar, se Deus quiser, pelas coisas que passei, mas eu quero que ela entenda como funciona a vida, o pé no chão, a base. Acho que isso é o mais importante de tudo”, disse o ator, pai de Analice, de 9 anos, fruto do relacionamento com Luana Souza.

Legenda: Juan Paiva participou do 'Domingão com Huck' Foto: Globo/ Fábio Rocha

Juan explicou que sabe que a favela virou um lugar estereotipado e, assim como qualquer lugar, também tem o seu lado negativo. “As pessoas precisam vivenciar a favela, e a favela precisa ter mais atenção do sistema, para que a gente consiga se igualar. A gente fala tanto de igualdade, acho que a gente precisa dar atenção. São pessoas, seres humanos guerreiros, que não fazem mal a ninguém e só querem um lugar ao sol”.

Juan, aliás é filho de um cearense, Celso, e já falou em outras entrevistas que era o pai que o levava nos testes para personagens. “Sempre deu duro para não faltar nada em casa. É superparceiro! Meu pai trabalha como garçom desde que me entendo por gente. Ele é funcionário de um clube na Lagoa”, contou o ator recentemente em entrevista ao Extra.