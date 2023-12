Jogador Endrick surge em premiação ao lado da namorada Gabriely Miranda; conheça a modelo

O jogador do Palmeiras, Endrick, 17, assumiu o relacionamento com a modelo Gabriely Miranda, de 20 anos. Os dois apareceram juntos na noite da última quinta-feira (7), na cerimônia 'Bola de Prata' da ESPN, premiação em que o atacante foi vencedor nas categorias 'revelação' e de 'gol mais bonito do Brasileirão'.

Nas redes sociais, Gabriely publicou uma foto ao lado do atleta para parabenizá-lo pelos prêmios recebidos. Na foto, ela aparece segurando um dos troféus com Endrick.

"Parabéns amor, Deus abençoe todos teus caminhos. Você merece", escreveu ela na legenda da publicação.

Veja foto

A família do jogador também marcou presença no evento, realizado em São Paulo. A modelo postou uma foto ao lado dos pais do namorado, celebrando a noite de premiação.

Veja também

Quem é Gabriely Miranda

Gabriely Miranda tem 20 anos e é modelo e influenciadora digital. Ela usa as redes sociais para compartilhar sua rotina de trabalho e da vida pessoal. Com quase 150 mil seguidores no Instagram, ela já fez publicidade e parceria com marcas de roupas, acessórios, itens esportivos e joias.

Legenda: Gabriely compartilha sua rotina de trabalho e da vida pessoal com os quase 150 mil seguidores no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A jovem também faz conteúdos para o mercado de beleza, com propagandas para empresas de cosméticos e produtos de cabelo.

Gabriely compartilha com os seguidores sua paixão por futebol. Torcedora do Palmeiras, ela faz questão de apoiar Endrick e acompanhá-lo nos jogos. Ela também é vista frequentemente ao lado dos sogros e cunhados nas partidas.