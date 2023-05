Jenny Miranda diz que era traída pela filha com o ex-marido; Bia Miranda responde

Jenny Miranda acusou a filha, a ex-participante do reality show “A Fazenda” Bia Miranda, de ter tido um caso com o ex-marido após ela engravidar do 2º filho. A declaração foi dado no podcast de Lisa Gomes.

"Eu já fui casada. Eu botava uma roupa e perguntava para ele: 'está boa essa roupa para sair?' Aí ela ia lá, se trocava e fazia a mesma pergunta. Eu achava isso normal, até eu engravidar”, iniciou Jenny.

“Quando eu engravidei, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Eu ficava em casa, ele [ex-marido] pegava ela [Bia], e os dois iam almoçar, jantar. Tenho uma testemunha, que é uma amiga, uma moça que ia me socorrer quando eu estava mal, porque eles não estavam ali”.

Jenny ainda relatou que chegou a questionar o ex-marido se ele estava a traindo, mas ele negou, a chamando de louca. Ela ainda afirmou ser nítido que havia uma relação íntima entre o ex e Bia. "Ela tirava foto só com ele, fazia as coisas só com ele. Se você olhar as fotos comigo e com ele do meu lado, ela não estava sorrindo, mas quando eu não estava, era um sorriso enorme. Tinha alguma coisa que ela queria".

Bia rebate

Após a entrevista ir ao ar, Bia usou o Twitter para se manifestar. Sem citar nomes, ela sugeriu que a mãe é doente. “Que mulher doente da cabeça, mano, doente”.

Desde a participação no reality show “A Fazenda 14”, Bia dizia que não mantinha uma boa relação com a mãe. Ela chegou a contar no programa que não recebeu boa educação porque cresceu sem pai e sem mãe.

Jenny Miranda é filha adotiva de Gretchen, mas também não mantém boa relação com a mãe famosa.