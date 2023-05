Gusttavo Lima retorna a Fortaleza com projeto 'Buteco' em junho; veja atrações

Um dos maiores nomes da música sertaneja, o cantor Gusttavo Lima retorna com show para Fortaleza no dia 3 junho. Os cearenses vão poder curtir uma nova edição do projeto "Buteco". Na programação, além do anfitrião da festa, se apresentam Jorge e Mateus, Matheus e Kauan e a cantora Simone Mendes.

A Arena Castelão será o palco do evento do cantor sertanejo. Com uma mega estrutura digna de shows internacionais.

O conceito do projeto “Buteco” surgiu a partir do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” (2014), onde a intenção era produzir um álbum que reunisse grandes clássicos do sertanejo romântico e de raiz, além de muita moda de viola.

O álbum ganhou uma segunda edição em 2017 que deu origem a uma turnê e, posteriormente, ao formato festival que tem hoje.

Edições pelo país

O evento, que tem percorrido várias cidades e já é considerado um dos maiores e mais importantes do país, teve as primeiras edições realizadas em 2018.

Uma das edições de maior público aconteceu em Belo Horizonte (MG). Ao todo, 75 mil pessoas participaram do evento. Outro marco importante aconteceu em Goiânia (GO). Mais de 50 mil fãs do sertanejo lotaram a festa.

Serviço

Buteco Fortaleza 2023

Atrações: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Matheus e Kauan e a cantora Simone Mendes.

Ingressos: pelo BaladAPP ou no site: baladapp.com.br. Vendas físicos na Agência After, localizada na Av. Antônio Sales, n° 3177.