Jenna Fischer, a Pam de 'The Office', revela diagnóstico de câncer de mama

A atriz Jenna Fischer, conhecida pela personagem Pam da série 'The Office', revelou ter recebido diagnóstico de câncer de mama em 2023. A notícia foi compartilhada por ela com os fãs e seguidores por meio do Instagram, assim como a revelação de que ela já está curada da doença.

Jenna descreveu o câncer como "agressivo, mas tratável", explicando que o diagnóstico detectou um câncer de mama triplo positivo em estágio 1. Na época, a atriz tinha 50 anos. "Esse tipo de câncer é agressivo, mas altamente responsivo ao tratamento", pontuou.

Logo em seguida, os passos de cirurgia, quimioterapia e radioterapia foram necessários para seguir com o tratamento com a doença. Agora, Jenna conta que os médicos apontam que ela está livre do câncer.

"Ainda que eu continue tomando remédios e infusões, estou feliz em dizer que estou me sentindo ótima", continuou no relato.

Exames para diagnóstico

Ao longo da revelação, Jenna fez questão de afirmar que a intenção de vir a público sobre o assunto é justamente incentivar outras mulheres a se cuidarem, se colocando como um agente favorável aos exames frequentes.

"Meu tumor era tão pequeno que não podia ser percebido em um exame de toque. Se eu tivesse esperado seis meses, as coisas poderiam ter sido muito piores. O câncer poderia ter se espalhado", confidenciou.

A atriz ainda agradeceu toda a equipe responsável pelo tratamento, citando até mesmo a colega de 'The Office', Angela Kinsey, responsável por interpretar Angela. Segundo ela, a amiga foi uma força necessária nesse processo.

"Ela me protegeu e me defendeu. Por muito tempo, ela era a única pessoa do meu trabalho que sabia disso. Quando perdi meu cabelo, ela usou chapéu em nossas reuniões para que eu não fosse a única de chapéu. Quando precisei de uma pausa, nós paramos", continuou.

No fim, ela brincou com uma fala de Michael Scott, interpretado por Steve Carell. "Não deixem de fazer suas mamografias. Lembrem-se de Pam e seus 'pam pams'. Michael estava certo! Examinem-nos, meninas. E saibam que se você for diagnosticada com câncer de mama, há um 'vilarejo' inteiro esperando para cuidar de você", completou.