Ivete fala sobre pausa como apresentadora: 'Estava interferindo na vida pessoal'

Em meio a sua décima participação no Rock in Rio Lisboa neste sábado (22), a cantora Ivete Sangalo falou sobre a pausa que deu na carreira de apresentadora. Em entrevista ao Jornal Correio, ela confessou que ser "multitarefa" a estava prejudicando.

"A decisão partiu depois das multitarefas que sempre, habitualmente, eu me colocava. Estava envolvida em muitas coisas e isso estava interferindo na minha vida pessoal. A família é a maior prioridade sempre. Então, achei melhor seguir por esse caminho", desabafou a cantora.

Ivete se apresentou no Palco Mundo da edição portuguesa do Festival em 2024, para onde levou suas dezenas de hits consagrados. "[Em Lisboa] sempre é especial. Especialmente porque o público sempre dá um show à parte", contou.

Em setembro, Sangalo também sobe ao palco da versão original da festa, no Rio de Janeiro. Ela também falou sobre sua relação com o Festival: "Começou quando aconteceu pela primeira vez. Eu via pela televisão imaginando que incrível que seria estar nele, mas não como cantora e sim como público. Então, anos depois, na reedição do festival eu fui convidada, mas dessa vez como cantora. E, desde então, nunca mais deixei de viver essa grande experiência que é cantar no palco do Rock in Rio."

Por aqui, inclusive, a musa do axé já se prepara para o Carnaval 2025, quando o Brasil vai comemorar 40 anos do axé. "Tenho muitas coisas em mente, mas no momento são ideias. Aos poucos vamos traçando os planos. E pensando no Carnaval 2025, o que Ivete Sangalo está preparando para a folia? Surpresas!", declarou.

O Rock in Rio Lisboa em 2024 ganhou casa nova. A Cidade do Rock portuguesa agora está no Parque Tejo. Na mesma noite que Ivete, também se apresentam os Jonas Brothers. Já neste domingo (23), é a vez de Luísa Sonza, Ne-Yo, Camila Cabello e Doja Cat brilharem.