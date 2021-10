Inscrições para o 'No Limite' 2022 abrem a partir desta sexta-feira (8)

As inscrições para o "No Limite" 2022 estarão abertas a partir das 11h desta sexta-feira (8). A informação foi divulgada pelo diretor de entretenimento da TV Globo, Boninho. O cadastro deve ser feito no site Gshow.

No portal, os interessados verão um formulário com um questionário com 80 perguntas em que é preciso que a pessoa "conte tudo sobre sua vida".

Segundo a emissora carioca, os candidatos não podem esquecer de caprichar no vídeo de nas fotos, para que a equipe possa conhecê-los melhor. "Queremos saber o porquê devemos te selecionar", explica o canal.

A inscrição só estará válida se finalizar todo processo. É necessário, assim, preencher todos os dados obrigatórios do formulário do reality show, incluindo envio de fotos e vídeos.