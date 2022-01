Influenciadora digital Carol Celico é internada com diagnóstico de colite

A influenciadora digital Carol Celico anunciou no Instagram, nesta terça-feira (4), que foi internada com quadro clínico de colite — doença inflamatória do cólon (intestino grosso). Segundo a personalidade, três bactérias fortes afetaram o organismo dela.

Em stories na rede sociais, a influenciadora digital falou que no primeiro dia do ano começou a sentir fortes dores abdominais, e ao ser hospitalizada descobriu que estava com colite, que inflamou 100% do intestino.

Legenda: Postagem de influenciadora digital sobre estado de saúde Foto: Reprodução/Instagram

"Não sou de usar o Instagram para dar notícias ruins, nem de ficar fazendo drama de qualquer coisa, principalmente porque sei quanta gente gosta de gerar engajamento desta maneira. Eu não gosto. Sei também quantas pessoas sofrem com problemas de saúde e perdas de amados a cada dia", relatou a influenciadora.

Em seguida, ela deu detalhes sobre a internação. "Infelizmente comecei dia primeiro com uma dor muito forte abdominal, voltei às pressas para SP e estou internada com três bactérias bem fortes intestinais, que me causaram colite e inflamaram 100% do meu intestino. Estou melhor a cada dia, medicada e sendo bem cuidada pela ótima equipe de médicos e enfermeiros tão profissionais", completou.

Carol Celico Influenciadora digital Se cuidem sempre, estejam atentos ao que comem, e sempre mantenham exames de saúde atualizados. Muito cuidado também rodos que voltam de viagem, evitem encontrar pessoas (principalmente familiares mais velhos) nos próximos dias pois os casos estão aumentando e não precisamos de mais pessoas em risco, seja por covid, influenza, etc... Se cuidem

O que é Colite?

De acordo com a Associação Brasileira de COlite Ulcerativa e Doença do Colón (ABCD), a colite ulcerativa é uma doença que se caracteriza por inflamação e ulceração da camada mais superficial do cólon.

Os sintomas incluem caracteristicamente diarréia,muito frequente com sangramento retal, e às vezes dor abdominal.

A colite ulcerativa pode afetar apenas a parte inferior do cólon, reto e é, então, chamada de proctite ulcerativa.

Se a doença afetar apenas o lado esquerdo do cólon, ela é chamada de colite distal ou limitada. Se ela envolver todo o cólon, é pancolite, ou colite universal ou hemicolite esquerda.