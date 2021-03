Iggy Azalea posta vídeo de Pocah dançando em festa do BBB21 e lembra 'The Sims'

A rapper australiana Iggy Azalea, de 30 anos, compartilhou em seu Twitter um vídeo da cantora brasileira Pocah, dançando funk no BBB 21. Nas imagens, Pocah aparece faz uma espécie de quadradinho de oito no chão, na festa do líder João Luiz, na noite desta quarta-feira (3).

"Eu como um SIM", disse Iggy em referência a uma posição de personagens do jogo "The Sims".

A conta de Pocah no Twitter repercutiu a lembrança e se mostrou bem contente. Em outra postagem, a equipe colocou um outro vídeo da sister dançando. "Planta faz isso", perguntou em referência ao rótulo atribuído a ela por outras pessoas.

A surpresa acontece duas semanas depois de Cardi B, outra rapper famosa pelo mundo, ter notado Pocah no reality brasileiro.

A cantora Pocah recebeu um elogio de Cardi B em fevereiro. A sister fez a coreografia do sucesso "WAP" (2020), uma colaboração de Cardi B e Megan Thee Stallion, durante a Festa do Líder de Karol Conká, que teve o tema ETs.

"Uau... melhor que eu" escreveu Cardi em seu Twitter como resposta ao vídeo de Pocah enquanto fazia a coreografia. Os administradores das redes da confinada responderam o tuíte com "OMG" sigla que significa "Oh Meu Deus" em português.