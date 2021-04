Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta (21/04)

Durante os últimos dias o Sol está caminhando por Touro, o que deixa cada vez mais evidente a nossa necessidade de harmonizar nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Como esse signo é relacionado aos prazeres, é importante dar uma atenção especial para a sua casa nesse momento, porque é o lugar que mais temos ficado durante o isolamento social.

Para a maioria das pessoas, isso também significa uma rotina muito diferente, convivendo com as mesmas pessoas de forma quase exclusiva, o que pode ser muito estressante. Por isso, é normal que durante o último mês em que o Sol estava em Áries, você tenha achado mais difícil a rotina em casa, mas isso tende a se aliviar enquanto o Sol percorre o signo de Touro, até o dia 19 de maio.

Porém, nesse momento em que a Lua está cheia em Leão, tendemos a reagir de forma impaciente, o que acaba por surtir o efeito contrário, gerando discussões. Para que você não se sinta frustrado, é necessário fazer um esforço para não perder a razão quando estiver estressado.

Veja o horóscopo do dia de hoje (21/04)

ÁRIES

Hoje é um ótimo dia para se dedicar ao trabalho, porque o posicionamento do Sol em Touro impulsiona a intelectualidade e, assim, você cumpre suas obrigações com mais facilidade. Como a Lua está em Leão, você consegue ter mais confiança em si mesmo, mas deve ter cuidado com atitudes impulsivas.

TOURO

O posicionamento da Lua em Leão te auxilia a se comunicar com mais carisma e simpatia, o que é interessante para apresentar uma nova ideia ou até mesmo argumentar sobre a possibilidade de ganhar um aumento no trabalho. A presença do Sol no seu signo impulsiona sua vida profissional e financeira.

GÊMEOS

Os geminianos podem ficar ansiosos com a presença da Lua em Leão, aflorando suas emoções. Por outro lado, você também se sente mais disposto e enérgico e, por isso, é importante organizar suas tarefas para conseguir cumprí-las sem estresse. Apenas tome cuidado para não se cobrar demais.

CÂNCER

Para os nativos de Câncer, quando a Lua está oposta à Saturno no céu, como nesse momento, você tende à autopunição. Quando focamos muito em nossos erros ou medos, temos mais dificuldade em mudar o comportamento. Portanto, é necessário olhar para suas imperfeições como fontes de aprendizado e autoconhecimento.

LEÃO

Os leoninos se sentem bem com a Lua posicionada em seu signo, porque sua autoestima é elevada, o que tem potencial para ser construtivo e destrutivo. Por isso, tenha cuidado para não ficar com o ego inflado e adotar uma postura arrogante, fazendo com que o ambiente em que você está fique hostil.

VIRGEM

Os virginianos são conhecidos como os mais críticos do zodíaco, o que pode ser muito evidenciado nesse momento em que a Lua está fazendo uma quadratura com Saturno, que é considerado o planeta das cobranças e da responsabilidade. Compreender falhas é essencial no processo de evolução, mas focar nelas não te ajuda a evoluir.

LIBRA

Com a Lua crescente em Leão, os librianos se sentem mais inspirados e determinados a fazer aquilo que lhes desperta paixão. Por isso, podem se sentir muito irritados caso o seu trabalho não for compatível com suas expectativas. Fazer um plano detalhado com metas a curto, médio e longo prazo te auxilia nesse processo.

ESCORPIÃO

Os escorpianos tendem a se sentir emotivos devido à oposição que a Lua está fazendo com Saturno hoje. Você tende a ignorar seus sentimentos, mas isso apenas faz com que eles se intensifiquem (é o mesmo que focar em não pensar em algo, o que gera o efeito contrário). Evite fazer isso para manter o equilíbrio emocional.

SAGITÁRIO

Os sagitarianos são expansivos e independentes, o que pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade em se relacionar com você. Nesse momento em que a Lua está em Leão você deve ter cuidado com comportamentos egoístas, para conseguir manter um convívio harmonioso em casa e no trabalho.

CAPRICÓRNIO

Hoje a Lua está oposta ao seu planeta regente, Saturno. Por esse motivo, você tende a ser muito crítico consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, mas esteja consciente sobre o impacto que a sua opinião pode ter para o outro. Lembre-se de ter sensibilidade para escolher as palavras em um diálogo.

AQUÁRIO

Os aquarianos podem se sentir ansiosos hoje, devido à presença da Lua em Leão, que desperta uma energia oposta à postura cautelosa dos taurinos. Por isso, não se culpe caso você se sinta confuso ou indeciso, apenas compreenda que hoje não é um bom dia para tomar decisões importantes.

PEIXES

A Lua e Saturno estão posicionados de forma oposta no céu, o que faz com que você se sinta dividido entre razão e emoção. Seus sentimentos estão aflorados, mas, ao mesmo tempo, você tende a cobrar mais responsabilidade e foco de si mesmo. Respire fundo quando sentir-se ansioso e busque equilibrar essas duas tendências.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.