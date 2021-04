Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (6/4)

Hora de ser realista

Durante estes dias nós estamos sob o efeito das vibrações arrevesadas que Marte, em Gêmeos, envia a Netuno, que está em Peixes. Esses astros nos aconselham a não fantasiar demais e manter a objetividade em todas as situações. Convém a gente não se iludir nem alimentar expectativas exageradas em relação aos outros, para não sofrer nem se decepcionar. Também é importante que não nos joguemos impulsivamente em situações que não sejam bem claras. Isso evita futuros problemas e muitas dores de cabeça. Para que tudo vá bem, devemos pesar muito bem a consequência de nossos atos e palavras, evitar as discussões e estar alerta para não magoar os outros. É essencial que a gente evite atitudes rudes ou impulsivas e não tomemos decisões de modo precipitado. Felizmente a Lua está em Aquário, onde nos torna especialmente racionais, capazes de ver as coisas como elas são. O contato positivo de Vênus com Marte possibilita que haja maior entendimento e diálogo entre as pessoas que se amam.



Áries

O contato desarmonioso de seu planeta Marte com Netuno aconselha você a fazer de "concentração" a sua palavra-de-ordem. Faça uma coisa por vez e esteja alerta para não se dispersar em coisas totalmente acessórias. DICA: evite situações que lhe pareçam nebulosas e procure poupar-se ao máximo, para prevenir o estresse.



Touro

Marte está em desacordo com Netuno, por isso aconselha você a não pedir nem conceder empréstimos. Evite extravagâncias no que se refere a dinheiro e seja especialmente prudente em seus investimentos. DICA: os astros aconselham você a desacelerar o ritmo e a dar maior atenção às suas necessidades íntimas.



Gêmeos

O planeta Marte está em seu signo e agora tensiona Netuno, portanto mantenha o otimismo e a estabilidade em todas as situações e não alimente encucações de espécie alguma. Ao mesmo tempo evite atritos no ambiente profissional. DICA: por sorte Vênus continua elevando seu astral e protege sua vida amorosa.



Câncer

O contato tenso de Marte com Netuno aconselha você a ser mais realista do que nunca e a não se envolver impulsivamente em aventuras indesejáveis. Mantenha o espírito prático e sobretudo não se iluda, para não sofrer em vão. DICA: o Sol eVênus lhe dão condições de atuar com especial eficiência e senso prático.



Leão

Os planetas Netuno e Marte, em desacordo, aconselham você a precaver-se contra todo tipo de desperdício. Você deve administrar com especial atenção seu potencial e até mesmo suas energias físicas e psíquicas, seu tempo e dinheiro. DICA: esteja alerta para que a rotina não afete negativamente sua vida amorosa.



Virgem

O fato de Marte e Netuno estarem em tensão assinala um período em que você deve pisar em ovos ao relacionar-se com todos. Evite envolver-se em situações de disputa e lembre-se de que a união realmente faz a força. DICA: reserve uma parte de seu tempo simplesmente para descansar e repor suas forças.



Libra

Para que tudo corra perfeitamente bem em seus relacionamentos pessoais, que o Sol e Vênus favorecem, convém você ser especialmente flexível com todos. Não pegue no pé das pessoas por motivos bobos e procure aceitá-las como elas são, com suas humanas imperfeições. DICA: evite que a franqueza excessiva magoe os outros.



Escorpião

O aspecto desarmonioso de Marte com Netuno aconselha você a não especular e a ser mais prudente do que nunca nos negócios e finanças, para não sofrer perdas. Mais do que nunca você deve preferir o pouco certo ao muito duvidoso. DICA: tenha muitíssimo tato ao lidar com quem você mais gosta.



Sagitário

Nesta fase Marte, no signo oposto ao seu, está em tensão com Netuno, portanto meça bem suas palavras e atue no sentido de manter um bom entendimento com todos, principalmente com os familiares. Não faça nem aceite provocações e preserve um clima de harmonia ao seu redor. DICA: os amores estão em alta.



Capricórnio

Agora o planeta Marte está em desacordo com Netuno, portanto supere certa propensão para a inquietude e não se disperse em atividades demais. É importante que você não exija muito dos outros nem se envolva em discussões estéreis. DICA: o Sol e Vênus elevam o astral em casa e prometem êxito em seus empreendimentos.



Aquário

Marte, em sua casa do amor, agora está em desacordo com Netuno, que aconselha você a agir com muito tato nos assuntos do coração. Supere certa tendência para a possessividade e não sufoque quem você gosta com cenas de ciúme. DICA: os passeios e as viagens curtas a dois serão muito agradáveis e estimulantes.



Peixes

Seu planeta Netuno, em seu signo, bate de frente com Marte, portanto atue com muito tato, não se precipite, evite a agressividade e não assuma compromissos demais. É importante que você reserve uma parte de seu tempo apenas para relaxar e reequilibrar-se. DICA: não fale nem assine nada sem antes pensar muitíssimo bem.