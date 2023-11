Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (21/11)

Os dias parecem confusos. Mercúrio está no signo de Sagitário, voando alto, buscando significados, direção e caminhos, mas nas suas andanças ele encontrou Quíron, um corpo celeste que expõe nossas feridas, dores e aflições. Pode ser que você tenha acordado com alguns incômodos, mas Mercúrio vai te ajudar a decifrar essas dores.

Hoje é um bom dia para encontrar respostas em relação a tudo que fere sua autoconfiança e autonomia.

Chegou a hora de expor suas feridas, pois se você coloca sua armadura, impede que elas sejam curadas. Lembre-se que esse processo de construção do seu eu está trazendo muitas curas, pois o que causa dor aqui é a falta de coragem e independência.

Aproveite que Marte e Plutão vão te ajudar a liberar tudo que te paralisa, se desprender do que não tem mais valor.

Áries

Autoconhecimento é cura, ariano(a). Invista na pesquisa de si mesmo(a) e nos porquês que você carrega na sua história de vida. O que afeta sua autoconfiança e a sua autonomia? Aproveite essa força transformadora de Marte e de Plutão e recupere a vontade própria e segurança em si mesmo(a).

Touro

Você está sendo convocado(a) a cuidar das dores causadas pelas pressões emocionais internas. Marte em parceria com Plutão vão te ajudar a lidar com os medos e as angústias. Busque terapia ou qualquer prática que acalme o que está inflamado por dentro.

Gêmeos

Com Marte em sintonia com Plutão, tudo indica que é tempo de cuidar das suas amizades e dos seus relacionamentos interpessoais. Depois de alguns danos ou conflitos, chegou a hora de restabelecer o bem-estar com o seu círculo social.

Câncer

O que está causando mal-estar na sua carreira? Marte e Plutão estão super alinhados, prontos para reparar seus ideais de trabalho e dores produzidas por não obter o merecido reconhecimento dos esforços e de suas competências profissionais. Mas é no trabalho que você encontra estímulo para sua melhora.

Leão

Às vezes suas frustrações intelectuais são cutucadas, leonino(a). Você gostaria de ter se desenvolvido mais e não conseguiu. Mas Marte e Plutão vão te ajudar por meio das suas descobertas, pesquisas etc.

Virgem

Chegou a hora de olhar para esses sentimentos reprimidos que você vem guardando há muito tempo. Marte e Plutão vão te ajudar a restaurar o vigor psíquico e sexual. Você precisa se libertar dos medos de perder.

Libra

Seus relacionamentos estão saudáveis? Talvez você esteja muito mais sensível em relação às rejeições ou aos desentendimentos. O seu equilíbrio e a sua evolução estão no amor e na mútua colaboração. Trate das feridas abertas ajudando seu parceiro(a).

Escorpião

Aproveite a força de Marte e de Plutão para restaurar seu bem-estar. As pressões do dia-a-dia, a sobrecarga e a dor sentida por não ter uma boa qualidade de vida sinalizam o caminho da restauração. Tente praticar exercício físico diariamente.

Sagitário

Marte e Plutão estão trabalhando na regeneração do que você tem de bom. Cuide da sua autoestima e do seu amor-próprio. Valorize o que você cria, reconheça seus talentos. Você vai se sentir bem frágil com qualquer tipo de rejeição. Não permita que um amor não correspondido tire seu brilho.

Capricórnio

Como estão as suas relações familiares? Talvez algo não esteja legal, mas tente nutrir suas raízes, curta mais a sua casa, acolha com amor seus familiares e cuide da sua saúde emocional. Identifique o que não está legal na sua casa. Marte e Plutão vão reparar o que estiver em desequilíbrio.

Aquário

Fique atento(a) às qualidades das suas relações próximas. Marte e Plutão chegam para transformar o que não está legal em relação ao convívio social e a qualquer dificuldade com a comunicação, trocas e encontros. Lembre-se que estudar e trocar informações pode ser um caminho para o seu equilíbrio.

Peixes

É importante que você valorize o seu trabalho, pois quando você se sente desvalorizado muitas feridas vêm à tona. Chegou a hora de rever aquilo que materialmente te faz sofrer, caso você sinta dificuldade de se sustentar com o que ganha.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.