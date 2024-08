Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (13/8)

O céu está dando uma chacoalhada. Tente assimilar bem as informações e evite falar sem pensar. A Lua chegou no signo de Sagitário e logo depois vai bater um papo nada agradável com Mercúrio - que está retrógrado em Virgem. Estamos sob um céu tenso e é melhor evitar conflitos. Cuide de cada palavra antes de falar. O que você diz tem poder, então escolha suas palavras com sabedoria para garantir que elas reflitam suas verdadeiras intenções e tragam harmonia às suas interações.

Áries

Pergunte-se: o que precisa ser feito no seu dia a dia para alcançar seus objetivos? Talvez seja necessário ajustar sua rotina, estabelecer prioridades e adotar novos hábitos que alinhem suas ações com suas intenções. Pequenas mudanças diárias podem levar a grandes realizações.

Touro

É hora de liberar as emoções e verdades que você tem carregado por tanto tempo. Deixe o que não te serve mais ir embora e abra espaço para a espontaneidade em sua vida. Ser mais autêntico e leve permitirá que você se conecte melhor consigo mesmo e com os outros.

Gêmeos

Este é o momento de se organizar emocionalmente e buscar equilíbrio interior. Evite conflitos com seu par ou parcerias, priorizando a harmonia e a compreensão mútua. Cuide de suas emoções para que elas não interfiram nas suas relações.

Câncer

Hoje é um dia para se esforçar menos e ir com calma. Evite desgastes desnecessários e modere a comunicação. Permita-se um ritmo mais leve, respeitando seu tempo e energia. Evite mal-entendidos hoje, escolha suas palavras com cuidado.

Leão

Tenha cuidado para não sair comprando por impulso. As emoções podem influenciar suas decisões, então é importante manter a razão no comando. Reflita antes de agir e evite arrependimentos.

Virgem

Se você tem carregado verdades do passado ou insistido nas mesmas ideias, é hora de dar um novo passo. Deixe o que ficou para trás e abra-se para novas perspectivas. Somente ao avançar é que você encontrará novas oportunidades para crescer e evoluir. Hoje o dia pede casa e momentos com a família.

Libra

Aproveite o dia para observar seus pensamentos e explorar suas emoções com calma. Este é um momento ideal para entender o que está acontecendo dentro de você e começar a organizar essa bagunça interna. Permita-se sentir e refletir, pois essa introspecção pode trazer a clareza que você está buscando.

Escorpião

Evite conflitos em grupos ou entre amigos hoje; o momento pede reflexão. Aproveite o dia para repensar sua vida financeira e identificar o que está impedindo suas realizações. Focar nessas áreas com serenidade pode abrir caminhos para mudanças positivas.

Sagitário

Você deseja ser útil e eficiente, mas hoje a insegurança pode surgir, deixando você mais sensível do que nunca. Reconheça suas emoções e dê a si mesma a gentileza que precisa. Lembre-se de que é normal ter dias assim; cuidar de si mesma também é uma forma de ser eficiente.

Capricórnio

Se você está pronto para dar o próximo passo, é essencial se aprofundar e ter clareza sobre o que deseja realizar. Este não é o momento para mudar de opinião; a firmeza nas suas decisões será crucial para alcançar o que você tanto deseja.

Aquário

Evite falar sem refletir. Mantenha-se distante de comentários que não te acrescentam e apenas escute. Não se deixe levar pela primeira sugestão que surgir; confie na sua intuição e permita que ela guie suas decisões.

Peixes

É momento de rever parcerias e relacionamentos que estão criando estruturas rígidas demais em sua vida. Lembre-se de que você precisa de liberdade, movimento e otimismo para florescer. Não tenha medo de fazer os ajustes necessários para encontrar o equilíbrio que permite seu crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.