Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (13/2)

A partir de hoje, você vai sentir uma força maior e um desejo latente por independência. A chegada de Marte no signo de Aquário, vai te ensinar que todas as obrigações que você você assumiu, você também pode largá-las. Não entregue mais a sua própria natureza a nada, nem a ninguém. Até o dia 22/03, você vai aprender que não precisa ser aceito e que não precisa renunciar seus desejos ou opiniões,

Áries

Com Marte chegando em Aquário, sua ousadia se volta para as conexões sociais. O planeta guerreiro, seu regente, vai ativar sua participação com amigos, grupos e organizações. Muito cuidado para não impor o seu jeito de ser e pensar no grupo. Pode ser que a sua autonomia seja ameaçada, mas nada de saltar fora, leve o grupo a ação. Você vai vencer todos os obstáculos e sair muito mais confiante.

Touro

Você vai sentir o ritmo da sua vida profissional mais acelerado, sinto que até o dia 22/03 você vai ser lembrado(a) como alguém digno(a) de atenção. Quem sabe uma nova oportunidade bate à sua porta ou você assume novas responsabilidades? Eu acredito que sim, portanto, se movimente, pois Marte vai exigir de você muito agilidade.

Gêmeos

Dê um salto no desconhecido, geminiano(a). Não tenha medo, pois a chegada de Marte no signo de Aquário vai te encorajar a defender os princípios que você acredita. Desperte o(a) caçador(a) de ideias que existe em você e vá buscar novas experiências.

Câncer

Muito cuidado com as decisões que você precisa tomar, canceriano(a). Você pode precisar tomar decisões importantes ou ter que lidar com situações que você nem imaginava que ia passar. Em algum momento você vai ter que provar sua opinião. Se tiver que revisar um contrato ou fazer algum tipo de negociação nos próximos 30 dias, tome cuidado, leia e releia.

Leão

Marte vai acender o fogo nos seus relacionamentos amorosos e parcerias de trabalho. Cuidado com a necessidade de se autoafirmar e ganhar um

sentido de poder através de relacionamentos. Evite discussões, não descarregue a sua raiva no outro. Você precisa agir e decidir.

Virgem

Sua rotina vai ficar super movimentada, virginiano(a). Até o dia 22/03, Marte vai trazer muita energia para sua vida, especialmente no trabalho.

De repente, sua rotina vira uma maratona. Não deixe de cuidar da saúde e evite estresses diários. Foque essa energia marcial no seu trabalho.

Libra

Chegou a hora de brilhar, libriano(a). Se mostre para o mundo, suba no palco, seja verdadeiro(a). Até o dia 22/03, aproveite para trabalhar sua autoestima e autoconfiança e faça acontecer. É hora de criar!

Escorpião

Sinto que nos próximos dias sua casa vai ficar super movimentada. Até o dia 22/03, pode ser que você tenha que lidar com barulhos, reformas, mudanças, emergências e até um desassossego. Tente ficar tranquilo(a).

Sagitário

Muito cuidado com a suas palavras, sagitariano(a), pois elas estarão mais poderosas do que nunca. Na prática, isso significa que sua assertividade e autoridade podem ajudá-lo(a) a conquistar oportunidades nos argumentos.

Capricórnio

Prepare-se para uma semana de oportunidades financeiras, capricorniana!

Sua ambição e impulso em ganhar dinheiro estão em alta, use seus talentos

para aumentar sua renda e resolver sues problemas financeiros.

Aquário

Você vai passar por momentos de conquistas. Isso significa que a sua vontade e desejos ganham um destaque especial, aquariano(a). Se afirme, assuma novos projetos e dê um passo sem medo.

Peixes

Você vai iniciar um momento de calmaria e introspecção. Tente ficar mais recluso(a), se conecte com a natureza ou tome um banho de mar. Sinto que sua vitalidade pode ficar baixa, mas só a tranquila ´pode te ajudar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.