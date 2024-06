Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (11/6)

A Lua está em Leão. Marte se indispõe com Plutão. Pode ser que você tenha que sair de uma situação confortável e se movimentar. Hoje pode ser aquele dia de tomar decisões, fazer ajustes e mudanças. A sua iniciativa pode acarretar disputas de poder . Muito cuidado com qualquer atividade que ofereça riscos. Evite agir por impulsos e entrar em discussões acaloradas. Pois Vênus conversa com Quíron e vai trazer alguns desconfortos nos seus relacionamentos. Hoje você vai ter que olhar para tudo que dói e incomoda, não evite, não resista.

Áries

É crucial diminuir os gastos agora, especialmente nesta semana, devido ao conflito entre Marte e Plutão. Parece que você está perto de fechar um grande negócio ou aguardando uma resposta que pode aliviar sua situação, mas controle sua impulsividade e evite tomar decisões finais nesta semana, certo?

Touro

A tensão entre Marte e Plutão pode trazer desafios no trabalho ou em projetos de longo prazo. Você pode enfrentar cobranças intensas ou barreiras que parecem ameaçar suas conquistas. Não perca a calma; mantenha a serenidade e a disciplina.

Gêmeos

Hoje você está sob a intensa influência do conflito entre Marte e Plutão. Isso pode representar um choque entre seus desejos mais profundos e as realidades do mundo exterior, especialmente em relação a grandes sonhos ou metas de longo prazo. Pode parecer que o universo está esfriando suas expectativas, obrigando-o a enfrentar limites e responsabilidades que antes pareciam distantes. Não é hora de desistir, mas sim de ser mais realista e planejar com mais cuidado.

Câncer

Marte e Plutão também podem confrontá-lo com uma realidade desconfortável, como restrições financeiras ou outros obstáculos que demandam uma revisão de seus planos. Isso pode agravar uma crise existente ou fazer você sentir que é hora de reconsiderar a direção das coisas. Este é um momento para avaliar o que realmente vale a pena e como você pode ajustar suas estratégias.

Leão

O conflito entre Marte e Plutão pode intensificar as emoções nas suas relações, sejam pessoais ou profissionais. Essa combinação tem o potencial de acirrar os ânimos, fazendo com que cada parte tente impor sua vontade. Nas negociações, a pressa pode levar a erros, por isso, dedique tempo para analisar cada situação. Um acordo é vantajoso quando todas as partes saem ganhando, então, procure equilíbrio e compreensão.

Virgem

A combinação de Marte e Plutão pode trazer tarefas diárias mais puxadas e muitas cobranças no trabalho. Cuide da sua saúde e continue sonhando, mas com os pés no chão. Tente manter a calma e muita disciplina.

Libra

Você precisa ficar atento e reorganizar suas finanças e emoções, pois Marte e Plutão vão se encontrar num clima tenso no céu. Evite gastos por impulso. Muito cuidado com conflitos ou desafios nas relações pessoais. Tente não reagir de imediato, pois esses problemas que podem ser apenas temporários.

Escorpião

Marte e Plutão, seus dois planetas regentes, estão em guerra. E os ânimos vão esquentar na sua vida íntima e privada. Pode ser uma disputa familiar ou desacordos com pessoas próximas. Muito cuidado com suas emoções, evite tomar qualquer decisão precipitada. O diálogo é o melhor caminho.

Sagitário

Preste atenção às suas interações e trocas. A tensão entre Marte e Plutão pode resultar em debates acalorados, especialmente em situações onde informações e ideias são trocadas intensamente. Mantenha a tranquilidade e utilize a sabedoria sagitariana para mediar conflitos, focando em ser claro e diplomático nas suas comunicações.

Capricórnio

O conflito entre Marte e Plutão indica dificuldades ligadas a finanças e lazer. Pode ser preciso reavaliar alguns gastos ou renegociar acordos financeiros que não estão funcionando bem para você. Ouça conselhos e evite misturar dinheiro com emoções, já que essa combinação geralmente não termina bem.

Aquário

A combinação explosiva - Marte com Plutão - pode esquentar o clima. Sinto que não vai ser legal, prepare-se para possíveis conflitos. Aquele assunto que você achava que estava resolvido, volta com tudo. Tente respirar fundo antes de entrar em uma discussão. Não discuta por qualquer coisa, evite desgastes.

Peixes

Alguns conflitos podem surgir, especialmente aqueles que envolvem comunicação. O embate entre Marte e Plutão pode trazer à tona emoções antigas e intensas. E tudo pode acontecer de forma inesperada. Mantenha a calma e use sua intuição para fazer a travessia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.