Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (2/8)

Vênus e Urano se encontram num aspecto tenso e tudo aponta para mudanças. Vênus não vai conseguir se acomodar, Urano vai exigir inovação, ou seja, algo não pode continuar. Ainda que pareça difícil agir, será preciso tentar. E o desafio proposto para você hoje e no final de semana é arriscar uma atitude nova. O cenário não está definido ainda, mas é essa sensação de insegurança que vai trazer tranquilidade. As relações que não estão firmes vão balançar ou até mesmo romper. Depois você vai sentir um alívio, pode acreditar. Vênus também simboliza as finanças e nessa área você precisa sair da inércia e buscar novas experiências. Evite gastos excessivos, você pode se arrepender depois.

Áries

Você está deixando sua cabeça dominar seu coração? Sinto que você está desconectado(a) dos seus sentimentos. Muito cuidado com a falta de tato, impaciência a rispidez. Talvez você queira fazer tudo com pressa, pode lhe faltar sensibilidade. Expresse suas necessidades e desejos.

Touro

Deixe de lado as inseguranças e faça o que precisa ser feito. Eu sei que você busca segurança e proteção, mas chegou a hora de colocar em prática o que você tanto deseja sem medo de criar algo novo ou uma vida forma.

Gêmeos

Não fique tão preso aos detalhes, geminiano(a). Sinto que toda essa sua inquietação ou busca por perfeição te ajuda a fugir do que precisa ser feito, ou seja, você acaba não entrando em contato com suas carências emocionais. Tente se unir a outras pessoas e o sucesso será garantido.

Câncer

A partir de hoje você pode identificar as atividades mais alinhadas com a sua natureza e começar a se envolver com elas. Mas antes disso algo precisa ser rompido. Pode ser um rompimento com um amigo, um grupo ou organização, o importante é que você vença os bloqueios e comece a fazer o que gosta.

Leão

Não adianta tentar programar tudo, deixe de lado sua mente controladora. Você não vai impedir os acontecimentos. Você está prestes a navegar por águas mais calmas, só precisa deixar fluir. Não adianta ficar pensando no que poderia ter feito, apenas liberte-se das culpas do passado.

Virgem

Você tenta ser tão assertivo que acaba paralisando ou bloqueando suas necessidades emocionais. Chegou a hora de assumir as rédeas da sua vida, buscar padrões mais elevados e vencer essa confusão mental. Suas ideias serão ouvidas.

Libra

É importante que você compreenda suas emoções, pois o final de semana será intenso. Será que você está tão comprometido com os outros que está reprimindo suas próprias necessidades? Você tem muito a oferecer para os seus amigos e grupos.

Escorpião

Algo termina, algo começa. A vida está lhe dando a chance de aceitar a mudança em vez de temê-la. Algo chegou ao fim de um ciclo. Você está no processo de mudar a sua vida e liberar seu verdadeiro potencial.

Sagitário

Se a vida está chata ou estagnada, o que você pode fazer para mudar? É hora de se abrir, ser um pouco mais sensível ou se entregar a uma experiência amorosa. Não permita que essas emoções do passado ou melancolia seguida de estagnação te paralisem.

Capricórnio

É momento de prosseguir. Concentre toda sua energia na finalização de um trabalho ou projeto, mas muito cuidado para não deixar de lado seus relacionamentos. Foque nos detalhes e ao mesmo tempo tente ampliar suas perspectivas.

Aquário

Parece que tá faltando alguma coisa. E não falo sobre segurança material, trata-se de algo mais profundo. Busque o que está faltando na sua vida nesse momento. É hora de buscar um lugar mais quente e acolhedor, faça isso por você, aquariano(a).

Peixes

Como anda sua relação consigo mesmo? Você precisa de estabilidade emocional, pisciano(a). Coloque ordem nesse caos. Pode ser que você fique oscilando entre momentos de marasmo e momentos de explosão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.