Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/12)

Os efeitos da Lua minguante que aconteceu ontem continuam reverberando até o ano novo, o que indica que esse é um momento perfeito para deixar ir tudo aquilo que tem sido pesado demais. Com o clima das festas de fim de ano, acabamos fazendo uma retrospectiva do ano mesmo que de forma involuntária. Por isso, percebemos aquilo que vivemos neste, analisando o que deu certo e o que gostaríamos que tivesse sido diferente. Os pedidos de ano novo são muito comuns e é muito importante saber aquilo que gostaríamos de transformar e de alcançar no próximo ano. Porém, como a passagem de ano ocorre durante a última fase do ciclo lunar, é importante identificar aquilo que você precisa deixar ir para alinhar as metas de 2022.

Escorpião

A Lua minguante pode trazer algumas surpresas um pouco desagradáveis para a vida financeira, já que ela marca a finalização do último ciclo lunar do ano. Por isso, alguns projetos podem trazer prejuízos que nos levam a perceber pontos falhos no planejamento.

Capricórnio

A Lua minguante te convida a questionar aquilo que não está se encaixando bem. Mantenha a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas de vida. Direcione a sua energia para coisas produtivas e não perca tempo apontando o dedo para o que está errado.

Aquário

Aproveite essa fase lunar para refletir sobre situações e planos que não fazem sentido para o seu crescimento. Pode ser necessário reavaliar algumas ideias que já estavam consolidadas e é preciso ter flexibilidade para lidar com isso.

Câncer

A Lua minguante tende a deixar os nativos de Câncer mais carentes, mas você pode aproveitar as energias despertadas por esse fenômeno para finalizar com coragem aqueles assuntos ou relacionamentos que estão sendo desgastantes. Não carregue fardos desnecessários para o próximo ano.

Gêmeos

Essa fase lunar te desafia a refletir sobre aqueles pensamentos e sentimentos que você tenta deixar “dormentes”. Porém, para que essas questões não sejam carregadas para o próximo ano, é preciso encará-los com coragem e, principalmente, sendo honesto consigo mesmo.

Touro

Apesar de as energias librianas serem relacionadas à indecisão, elas também ativam o senso de justiça e nos ajudam a enxergar a necessidade de equilíbrio. Por isso, em conjunto com a determinação e a assertividade que são despertadas pelo trânsito do Sol em Capricórnio nesse momento, a Lua minguante em Libra pode nos ajudar a fazer uma análise sobre o que está sendo produtivo ou não em todas as áreas da vida.

Libra

A fase minguante do ciclo lunar se relaciona exatamente com a necessidade de olhar para dentro para iluminar esses pontos que precisam ser trabalhados para a nossa evolução pessoal. Esse processo desperta um clima um pouco mais introspectivo e nos leva a enxergar a necessidade de “fazer melhor”.

Sagitário

Os nativos de Sagitário podem aproveitar a Lua minguante para refletir com mais consciência sobre aqueles hábitos que foram construídos ao longo desse ano, mas que não devem ser mantidos no próximo. Essa é uma fase favorável para finalizações.

Virgem

Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo deste ano. O mais importante é focar em você, sem deixar que acontecimentos externos mudem a sua visão sobre si mesmo.

Peixes

Aquilo que não aconteceu de acordo com o que era esperado pode ser fonte de aprendizado e servir de exemplo para o que deseja ser conquistado em 2022. Apesar de a Lua minguante ser desafiadora, o contexto astrológico deste fim de ano também pode ser favorável para aqueles que desejam aproveitar as adversidades para crescer.

Leão

Os leoninos, que são acelerados por natureza, costumam ficar irritados nesta fase lunar. Você pode aproveitar esse momento para refletir sobre o que mais pode aprender com o signo oposto ao seu: a necessidade de encontrar mediania em tudo o que for fazer.

Áries

A Lua minguante que acontece ontem marcou o fim desse ciclo que foi impulsionado pelo fogo de Sagitário e, por isso, sentimos que as coisas estão desacelerando. A influência de Libra nos leva a refletir e a colocar na balança os acontecimentos e as suas decisões durante as últimas semanas.



