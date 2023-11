Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (20/11)

É Lua crescente no signo de Aquário. Alinhe seus sonhos por meio da ação. Não deixe de agir, focar e definir como fazer o que se quer fazer. O futuro vai se insinuar para você. E Marte em Escorpião não mede esforços diante dos conflitos. O planeta guerreiro está lutando para abrir os caminhos para que você conquiste sua autonomia. Experimente novas soluções e siga em frente. Pode ser que você se depare com uma encruzilhada. Qual caminho percorrer? Escolha o caminho que não reproduza o passado. Não é hora de estancar, recuar. Aquário é o visionário, aproveite essa semana de lua crescente para descobrir as novas direções a seguir, pois as inspirações e ideias vão fluir. Pode ser que o medo, a confusão e a ansiedade tomem de conta, mas esteja presente para si mesmo(a). Saturno chega junto da Lua fazendo a cobrança. Dificilmente as expectativas serão atendidas. As circunstâncias externas vão dificultar um pouco, mas você tem chances de recuperar os obstáculos.

Áries

Você se sentirá super disposto(a), ariano(a). O seu planeta regente, Marte, o Sol e Plutão estão super alinhados e você vai sentir uma força que regenera e restaura. Se os últimos dias foram desafiadores, aproveite essa segunda-feira, pois suas energias físicas e mentais serão renovadas.

Touro

Aproveite a Lua crescente em aquário e reflita sobre os caminhos que estão se abrindo na sua vida. Sol e Marte se alinham muito bem com Plutão e indicam que o momento é de fortalecer as conexões, principalmente aquelas com pessoas especiais.. Não esqueça que sozinho(a) você não vai a lugar nenhum.

Gêmeos

O clima de renovação está no ar. Você está pronto(a) para dar a volta por cima, especialmente na sua rotina, no trabalho e saúde. Aproveite essa força que o céu está lhe proporcionando para criar hábitos, produzir, amadurecer suas ideias e se comprometer a fazer todo trabalho que cerca seus sonhos.

Câncer

A segunda-feira começa com uma dose extra de autoconfiança, sendo assim, não desperdice a chance de apresentar novos projetos, compartilhar seus trabalhos ou expressar sua criatividade. Assuma riscos, renove suas qualificações. E se pergunte: “Como posso ocupar mais espaço na minha própria vida?”

Leão

Nesta segunda-feira você está brilhando intensamente. Você vai se sentir mais seguro(a) e renovado(a). Aproveite e leve esse brilho para sua casa também. Arrume um cantinho especial no seu lar, coloque flores, resolva pendências. Não esqueça que sua casa é um lugar sagrado e merece todo seu amor e dedicação.

Virgem

Sol e Marte em bom aspecto com Plutão, garantem que você seja capaz de persuadir como nunca. Use seu poder de comunicação ou mergulhe num assunto que lhe interessa. E tudo que você precisa agora é de um trabalho ou de uma rotina que você possa produzir com qualidade. Você precisa se sentir nutrido(a) com seu trabalho.

Libra

Sol e Marte e Plutão estão trabalhando para aumentar suas finanças ou resolver uma questão financeira. A lua crescente em aquário vai nutrir sua autoestima e vai trazer consciência do seu próprio valor. Talvez seja a hora de negociar um aumento, renegociar uma taxa ou explorar novas fontes de renda. Se pergunte: “Como posso operar em um lugar de maior abundância?”

Escorpião

Chegou a hora de avançar nos seus objetivos pessoais e profissionais. Promova mudanças na sua vida, escorpiano(a). Sua autoconfiança vai te ajudar a iniciar novos projetos e mergulhar profundo em algum processo criativo. Se mostre para o mundo e assuma sua liderança. Assuma quem você realmente é.

Sagitário

Os caminhos estão abertos, sagitariano(a). Sol, Marte e Plutão trazem cura e restauração. Chegou a hora de testar novos métodos ou novos caminhos. Você vai encontrar um meio de aumentar a sua renda. Não deixe de organizar suas finanças, talvez reestruturando seu orçamento ou planejando pagamentos futuros.

Capricórnio

Um bom aspecto entre Sol, Marte e Plutão pode te levar a reavaliar um planejamento, se concentrar em um projeto, e (por quê não) testá-lo para ver sua aceitação? A lua crescente pede ação. Faça uma apresentação, agende reuniões ou divulgue seu trabalho, estudos. Sua mensagem pode ser muito bem recebida.

Aquário

Você está numa fase maravilhosa de crescimento profissional, onde sua assertividade e visão estratégica ganham força. Aproveite a lua crescente no seu signo para enxergar caminhos, possibilidades e a direção que deseja tomar na sua carreira. Este é um momento excelente para ousar no trabalho e propor novos projetos. Sua atitude pode provocar uma reviravolta positiva.

Peixes

Sol, Marte e Plutão acendem a chama da liderança dentro de você. Se envolva num projeto inovador, contribua com o coletivo e deixe sua marca no mundo. Aproveite para mobilizar pessoas em torno de uma causa que realmente faça a diferença no mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.