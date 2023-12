Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (9/12)

A Lua mingua no signo de Escorpião e nesse sábado você vai sentir que é o momento de se livrar de algumas coisas. Podem ser ações, mas também pensamentos, situações, pessoas e objetos. Você precisa desentulhar diferentes partes da sua vida e se livrar dessa bagagem emocional. Limpe seu jardim, sua casa, suas gavetas e associe essas limpezas a suas emoções. A Lua em escorpião nunca é suave, mas não tenha receio de se entregar e derrubar esses muros, pois o que dói e incomoda pede cura. E em algum momento do dia, sente, respire, feche os olhos e reflita: O que preciso fazer para me sentir preparado(a) para um novo começo? Qual o próximo passo? Avalie seu progresso. Pense sobre como trabalhou. O que você conquistou até agora e como pode aproveitar os frutos do seu trabalho? Agora é hora de fazer uma avaliação.

A Lua vai conversar com Saturno, Vênus, Júpiter e Mercúrio. E você vai ter muita disposição para o trabalho e para os encontros. Mas muito cuidado com os excessos de comida ou compras, pode ser que você tente preencher alguns vazios comendo demais ou consumindo em excesso. E vale lembrar que o encontro perfeito entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro comentado no horóscopo de ontem, se estende até o meio da próxima semana. Sonhe, planeje, escreva, desenhe e mapeie tudo que você quer ver crescer em 2024.

Áries

Faça uma pausa e considere se precisa realmente investir mais tempo e esforços em suas tarefas. Dê um passo atrás, reflita, crie uma nova estratégia ou siga numa direção totalmente diferente. Será que você quer permanecer no mesmo caminho por medo de ter que encontrar um novo? Explore suas emoções, confie na sua intuição e abrace novas oportunidades. Mas seja prudente com suas escolhas, especialmente no final da

semana.

Touro

Você está pronto(a) para um novo começo. O que está esperando, taurino(a)? Vire uma página, se abra para a vida, não tema a mudança. Seja nas relações, nos sonhos ou planos para o futuro, você tem tudo para fortalecer laços e expandir seus horizontes. Só não se esqueça de manter um equilíbrio saudável entre cuidar de si mesma e nutrir suas parcerias.

Gêmeos

Seja o que for que você tenha passado, você está preparado(a) para seguir em frente. Você agora tem sabedoria e consciência de si mesmo(a), mas ainda precisa atravessar alguns medos e transmutar. Se dê um descanso, geminiano(a). O descanso vai reforçar sua intuição, aprimorar sua criatividade e você vai se decidir com mais confiança.

Câncer

Como anda o seu espírito de equipe, canceriano(a)? Tente unir pessoas, combinar esforços e confiar nos outros. O trabalho em equipe significa muito sucesso pra você nesse momento. Sonhar é bom, mas sonhar juntos é melhor ainda. Chegou a hora de mergulhar de cabeça no que te faz feliz.

Leão

Siga seus planos e coloque seu conhecimento em prática, mas lembre-se de oferecer algo em troca ao mundo em vez de fazer tudo somente em benefício próprio. Mantenha a calma e a clareza para lidar com possessividade e ciúmes, E continue focando no seu lar, pois é nele que você recarrega suas energias.

Virgem

Seja prático, virginiano(a). Persiga seus objetivos e se envolva em novos projetos. Há uma oportunidade lá fora, mas você precisa sair para procurar, isto é, coloque “a mão na massa”.

As oportunidades não vão vir até você. Escolha uma ou duas coisas importantes para realizar e dedique-se a elas com toda a sua energia.

Libra

Tente unir forças com alguém, pode ser muito criativo e curativo. Lembre-se de que o verdadeiro valor está em investir no que é essencial e significativo para você. Além disso, aproveite a clareza na comunicação para resolver questões familiares com sensibilidade e assertividade. Pense em pontes, e não muros.

Escorpião

Se você continuar resistindo ou desejando mudar o passado por conta de um remorso por oportunidades perdidas, você não vai enxergar o que está para receber. Aproveite esta onda de renovação e transformação para mostrar ao mundo a sua essência verdadeira. Se joga no amor, no trabalho ou na sua vida pessoal.

Sagitário

Tudo que você precisa agora é reconhecer suas vitórias com humildade. Você é vitorioso(a), já chegou ao topo, mas o seu desafio agora será encontrar harmonia entre o sentir e o fazer. Lembre-se de que cada momento de introspecção e cada conexão profunda que você fizer, vai refletir positivamente no seu cotidiano, trazendo clareza e foco para suas atividades diárias.

Capricórnio

Você acredita que o seu jeito é o único certo e na maioria das vezes recusa-se a ceder. Mas você precisa reconhecer que muitas pessoas te ajudaram e que você não fez nada sozinho. Enquanto você segue rumo ao sucesso, lembre-se de cada um que te ajudou a chegar onde chegou.

Aquário

Você está prestes a navegar por águas mais calmas, aquariano(a). Se você anda meio preocupado(a), tente relaxar e siga em frente. Daqui a pouco as circunstâncias mais desagradáveis e desconfortáveis passam, mas você precisa se libertar dos problemas e medos do passado. Pare de ficar pensando: “se eu tivesse feito x em vez de y”.

Peixes

Você já tem consciência que é hora de um novo começo. Pode ser um novo amor, um novo projeto ou um novo trabalho. Se jogue nas novas experiências, pisciano(a), mas não deixe de manter um pé na realidade. Balanceie o tempo entre o que você precisa fazer e o que você adora fazer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.