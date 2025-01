Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/1)

Vênus começou sua jornada em Peixes, trazendo uma energia de encantamento e sensibilidade. A partir das 19h35, o Sol forma um sextil com Saturno, oferecendo estabilidade para equilibrar os altos e baixos da vida. Como uma gangorra, há momentos de subida e outros de descida – e ambos são importantes.



Hoje, a chave está em unir razão e intuição, permitindo que as decisões venham de um lugar de equilíbrio. Mas, acima de tudo, aproveite o sábado. Deixe a rigidez de lado, busque leveza e se permita rir, dançar e se conectar com o que te traz prazer.

Áries

O Sol ilumina sua carreira, enquanto Saturno pede paciência e consistência para alcançar o reconhecimento. As oportunidades surgem, mas exigem responsabilidade. Planeje os próximos passos com visão de longo prazo.

Touro

O desejo de expandir seus horizontes ganha força com o Sol, mas Saturno exige que você avance com estrutura. Viagens, cursos e projetos acadêmicos precisam de planejamento sólido. Persistência traz crescimento duradouro.

Gêmeos

O Sol revela áreas de transformação profunda, enquanto Saturno pede cautela nas finanças e acordos. Negociações e investimentos precisam ser feitos com maturidade. É tempo de reorganizar recursos e deixar ir o que não serve mais.

Câncer

Relacionamentos estão em evidência, com o Sol iluminando parcerias e Saturno exigindo comprometimento. Seja claro nas suas expectativas e firme nos limites. Parcerias fortes se consolidam, mas exigem equilíbrio.

Leão

A rotina e a saúde pedem atenção com o Sol iluminando as estruturas da sua vida e Saturno trazendo disciplina. É momento de ajustar hábitos e priorizar o bem-estar. Pequenos passos diários garantem progresso consistente.

Virgem

O Sol aquece sua área de criatividade e prazer, enquanto Saturno pede dedicação aos seus talentos. Projetos criativos exigem paciência e planejamento. Divirta-se, mas não esqueça de investir no que te traz realização duradoura.

Libra

O lar e a família são o foco, com o Sol trazendo luz para questões domésticas e Saturno pedindo estrutura emocional. Resolva pendências em casa e crie uma base sólida para o futuro. Pequenas mudanças no ambiente fazem a diferença.

Escorpião

Comunicação e estudos se destacam com o Sol, enquanto Saturno pede clareza nas trocas. Reforce sua capacidade de escuta e seja objetivo. Diálogos construtivos fortalecem conexões importantes.

Sagitário

As finanças e o valor pessoal estão em evidência. O Sol traz oportunidades de ganho, mas Saturno pede que você construa segurança financeira com responsabilidade. Reavalie gastos e foque no que realmente agrega valor.

Capricórnio

O Sol ilumina sua identidade, enquanto Saturno reforça sua força pessoal. É tempo de consolidar sua imagem e se expressar com autenticidade. Suas escolhas de hoje moldam o futuro.

Aquário

O Sol ativa sua área do inconsciente, e Saturno pede que você lide com questões internas. Reserve um tempo para descansar e reorganizar sua energia. Conectar-se com seu mundo interior fortalece seu equilíbrio emocional.

Peixes

O Sol expande suas redes sociais e Saturno ajuda a construir projetos coletivos. Relacionamentos com amigos e grupos ganham força, mas exigem compromisso. Trocas autênticas fortalecem sonhos de longo prazo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.