Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (2/12)

Depois de uma semana confusa, o sábado chega com um aspecto super favorável. Sabe aquele sopro de leveza diante de um cenário denso? É a conexão entre Mercúrio e Saturno. Essa dupla vai unir forças e te ajudar a organizar essa bagunça mental provocada por uma lua cheia no signo de gêmeos. Num clima de urgências, sua mente foi e voltou várias vezes numa velocidade assustadora, mas agora Saturno chega trazendo precisão e organização das ideias e interações. Aproveite o sábado para fazer seu planejamento, negociar e falar o que pretende, pois é possível que você alcance seus objetivos por meio do diálogo franco e direto.

Áries

Ouça mais e fale com precisão. Hoje o dia é perfeito para oficializar, regulamentar ou lançar um novo produto ou serviço. Fale sobre você, sua metas, expresse o que você faz para o mundo. O outro vai compreender suas intenções.

Touro

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, taurino(a). Se for viajar, acerte logo os detalhes da viagem. Se for se inscrever em algum curso, faça sua matrícula hoje. Hoje o dia é perfeito para traçar metas e objetivos de uma forma muito objetiva.

Gêmeos

A sintonia entre Mercúrio e Saturno no dia 2 favorece um planejamento cuidadoso e 5 decisões bem pensadas. Imagine-se analisando suas opções de investimento ou traçando um plano sólido para o futuro da sua carreira.

Câncer

Hoje, a interação entre Mercúrio e Saturno propicia a elaboração de planos sólidos e a tomada de decisões bem fundamentadas. Essa combinação beneficiará você ao ajustar prazos e redefinir objetivos com uma perspectiva mais realista.

Leão

A conexão fluente entre Mercúrio e Saturno proporciona uma chance de organizar sua vida cotidiana, seja aprimorando o gerenciamento do tempo ou incorporando hábitos mais saudáveis. Aproveite essa energia para estruturar sua rotina de maneira eficiente, assegurando espaço tanto para o trabalho quanto para o descanso.

Virgem

A sintonia única entre Mercúrio e Saturno deixa uma porta aberta para a criação de algo promissor e valioso, tanto no âmbito criativo quanto profissional. Este pode ser um momento propício para planejar atividades de lazer que também agreguem valor ou para aprimorar a estrutura de um projeto criativo. Tente equilibrar diversão e responsabilidade.

Libra

A interação fluida entre Mercúrio e Saturno representa um aliado excepcional para a tomada de decisões pessoais, facilitando a implementação de mudanças práticas e duradouras. Tente colocar em prática.

Escorpião

Hoje, a interação entre Mercúrio e Saturno se revela como uma valiosa aliada na tomada de decisões pessoais, propiciando a implementação de mudanças práticas e sustentáveis. Este aspecto positivo oferece suporte para transformações que perduram ao longo do tempo, proporcionando uma base sólida para as escolhas individuais.

Sagitário

O bom aspecto entre Mercúrio e Saturno no dia 2, oferece uma base sólida para tomar decisões financeiras sensatas. Pode ser um bom momento para planejar um orçamento para o próximo ano ou reavaliar seus investimentos.

Capricórnio

Não perca tempo e não perca o foco, capricorniano(a). A harmonia entre Mercúrio e Saturno oferece uma oportunidade para reavaliar a vida e tomar decisões mais ponderadas. Aproveite essa energia para realizar tarefas que demandem clareza e definição.

Aquário

A interação entre Mercúrio e Saturno vai te ajudar a colocar em prática as ideias que evoluíram com o tempo. Este momento propício pode ser aproveitado para planejar mudanças tanto na esfera pessoal quanto profissional, assegurando que suas ações estejam alinhadas com seus valores mais autênticos.

Peixes

O bom aspecto entre Mercúrio e Saturno no dia 2 fortalece sua capacidade de se conectar com grupos e pessoas de maneira mais estruturada e significativa. Talvez você inicie um novo projeto colaborativo com uma pessoa importante ou se envolva mais ativamente em um grupo que compartilha de seus interesses.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.