Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (4/3)

Marte ativa nossas mentes

À 00h31 desta madrugada Marte, o planeta da combatividade, ingressou em Gêmeos, signo aéreo, no qual nos torna muito mais mentais e aumenta nossa necessidade de ação. Nessa posição, Marte acentua nosso desejo de aprender e nos dá condições de viver situações novas e estimulantes.

Podemos apreciar ainda mais os estudos, leituras e tudo o que nos informe e teremos maior motivação para mudar de ambiente. Para que tudo vá bem, convém apenas que a gente não se disperse em coisas acessórias e procure concentrar nossas forças naquilo que vale a pena.

A passagem de Marte por Gêmeos também nos aconselha a evitar as discussões e a inquietude e pensar com muita calma antes de falar ou assinar qualquer coisa. É essencial que evitemos as provocações verbais e os mal-entendidos. Convém que a gente mantenha o foco, não se queira fazer tudo ao mesmo tempo e não se impaciente com os outros.

Áries

Seu regente Marte ingressou à 00h31 de hoje em Gêmeos, por isso a partir de agora sua mente está à mil por hora. Marte estimula seu lado mais curioso e interessado em aprender. Aproveite para iniciar algum curso e curta as atividades culturais e intelectuais. DICA: evite as polêmicas e discussões, que só atrapalham.

Touro

Marte deixa seu signo e passa a ativar seu setor material, onde lhe enche de pique para se concentrar nas atividades práticas e em tudo que exige concentração e esforço. Sua capacidade de realização tende a acentuar-se sensivelmente. DICA: evite as compras de impulso e mantenha-se dentro do orçamento.

Gêmeos

Hoje, à 00h31, Marte iniciou a visita que bienalmente faz ao seu signo. Assim, promete um período especialmente dinâmico, durante o qual você estará com maior energia para tudo. Marte acentua inclusive a sua capacidade de tomar decisões e iniciativas. DICA: acautele-se contra atitudes rudes ou agressivas.

Câncer

O trânsito de Marte pelo signo anterior ao seu inicia-se hoje e anuncia um período em que você deve ser mais prudente do que nunca. Esteja alerta para não se envolver impulsivamente em situações nebulosas, que possam fazer com que você sofra inutilmente. DICA: procure distender-se e preservar-se ao máximo.

Leão

De hoje em diante Marte faz com que você se mostre uma pessoa muito mais energética, combativa e consciente. Você pode exercer sua cidadania com maior disposição e entusiasmo e dedicar-se ativamente às questões relativas ao seu bairro e cidade. DICA: faça novas amizades e amplie seu círculo social.

Virgem

Marte passa a transitar pelo ponto culminante de seu céu natal, por isso estimula seu lado ambicioso e lhe dá condições de lutar com garra para realizar seus projetos e progredir naquilo que faz. DICA: preste atenção para não assumir afazeres ou responsabilidades demais e alterne trabalho com lazer e descanso.

Libra

O planeta Marte ingressou à 00h31 de hoje em Gêmeos, de onde passa a vibrar em grande harmonia com seu Sol natal. Desse modo, recarrega suas baterias e enche você de garra para impulsionar seus principais interesses. DICA: nessa posição, Marte lhe dá condições de abrir novos e interessantes caminhos em sua vida.

Escorpião

A nova posição de Marte aconselha você a se precaver contra toda espécie de desperdício, inclusive de suas energias físicas e emocionais. Mais do que nunca, é essencial que você não dê nenhum ponto sem nó. DICA: esteja alerta e evite comportamentos inadvertidamente destrutivos, em especial no terreno amoroso.

Sagitário

De hoje em diante Marte transita pelo signo oposto ao seu, onde reforça sua capacidade de cooperação e desaconselha os antagonismos. Mercúrio e Júpiter, vibram harmoniosamente, por isso facilitam as atividades culturais e ajudam você a se concentrar em si e em tudo aquilo que realmente lhe interessa.

Capricórnio

Agora o planeta Marte transita sobre seu setor do serviço, onde lhe enche de pique para se concentrar em suas atividades e executar tudo com rapidez, entusiasmo e boa vontade. DICA: não se deixe levar demais pelo espírito crítico, seja tolerante e procure entender e aceitar as humanas imperfeições alheias.

Aquário

A partir de hoje Marte, o astro da energia, transita sobre seu setor da vitalidade, onde estimula seu lado confiante, dinâmico e decidido e lhe dá condições de se afirmar vigorosamente. DICA: esse planeta também lhe torna uma pessoa muito mais demonstrativa, quente e apaixonada em relação à pessoa amada.

Peixes

A passagem de Marte sobre seu signo de concepção enche você de disposição para resolver as questões domésticas e familiares e colocar tudo em dia em casa. Aproveite para inovar e romper com velhos hábitos, que já não condizem com suas atuais necessidades. DICA: tenha muito tato e não crie atritos com os seus.