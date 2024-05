Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (30/5)

A Lua mingua no signo de Peixes. E tudo que você precisa nesse momento é direcionar a sua energia. O momento pede autocuidado e muita responsabilidade com com sua saúde física, psíquica, mental e emocional. Se você não cuida da sua energia nos próximos 7 dias, vai ser difícil dar conta do próximo ciclo geminiano que será movimentadíssimo. Tente se desligar um pouco do mundo, tente meditar, respirar mais, silenciar, pois só assim você vai perceber e enxergar o que estava oculto. E depois tudo fica mais claro.

Áries

Você pode sentir uma necessidade de se recolher um pouco, ou ao menos se concentrar em finalizar assuntos pendentes. Aproveite a lua minguante e silencie mais. Tente ouvir mais sua intuição.

Touro

Finalize o que precisa ser finalizado, escreva suas metas para o próximo ciclo. Tente eliminar o que não serve mais e prepare-se para recomeçar. Se existe algo na sua vida que não está mais fazendo sentido, agora pode ser o momento de deixar ir, não se apegue.

Gêmeos

A Lua vai minguar na sua carreira. Tente avaliar suas conquistas, seu progresso profissional e suas metas. Tente finalizar projetos, especialmente aqueles que não estão mais alinhados com você e com seus objetivos. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.

Câncer

A Lua Minguante pode te ajudar a concluir um estudo ou projeto que já está em andamento. Aproveite para finalizar um trabalho, uma publicação ou concluir um aprendizado importante. Não resista, apenas se adapte as situações.

Leão

A lua minguante pode deixar sua vida mais suave. Revise seu orçamento, faça cortes e elimine gastos desnecessários. Aproveite para tirar pesos e preocupações das suas costas. O momento pede acerto de contas.

Virgem

A lua Minguante em Peixes mostra que o momento é perfeito para resolver qualquer tipo de pendência ou conflito em uma relação, especialmente com um parceiro amoroso ou de negócios. Se livre do que não precisa mais e

fique só com o que importa.

Libra

A Lua Minguante vai pedir que você olhe para sua rotina, saúde e trabalho.

Finalize as pendências e reveja seus hábitos. Elimine o excesso de trabalhos, a sobrecarga e tudo que não está fazendo bem para o seu bem-estar.

Escorpião

Você vai sentir que é a é a hora de aproveitar para assumir suas paixões no trabalho e na vida. Coloque um ponto final naquela paquera que anda ou coloque alguns limites nos seus filhos. O período pede que você reveja seus projetos criativos.

Sagitário

À medida que a Lua vai diminuindo no céu, é hora de organizar sua casa ou concluir reformas e mudanças que têm se arrastado. Este período é ideal para resolver qualquer conflito familiar, trazendo de volta a paz e a estabilidade ao seu lar.

Capricórnio

Faça pequenas pausas e coloque em ordem sua comunicação, repense seus relacionamentos e a forma que você vem se comunicando com pessoas próximas. Converse sobre alguma situação complicada e reveja seus jeito de trabalhar.

Aquário

Com a Lua Minguante em Peixes forte nesta semana, é um excelente momento para revisar e ajustar seu orçamento, ou concluir negociações importantes. Pode ser a hora de se desfazer de investimentos não rentáveis ou de cortar despesas desnecessárias que têm pesado no seu bolso.

Peixes

Você estará mais sensível nos próximos dias. Não é hora de resistir. Você também não encontrará muita resistência do mundo. Pare e reflita: O que você vai querer levar para o próximo ciclo? O que você deseja começar? O clima de harmonia favorece ainda mais o autocuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.