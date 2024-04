Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (25/4)

O eclipse passou, estamos na reta final de mercúrio retrógrado, a Lua cheia em escorpião promete uma quinzena de fortes tempestades. E a quinta-feira pode ser marcada por alguns embates. Mercúrio está retomando seu movimento direto, alinhado ao Nodo Norte e você precisa de coragem para seguir. O movimento pede libertação e novos caminhos, mas para isso você precisa abrir espaço para o novo se manifestar na sua vida. Hoje a Lua, ainda no signo de escorpião, vai se opor a Júpiter e Urano e vai checar se você está mesmo desapegando ou soltando tudo aquilo que deve ser deixado no passado. E caso você queira voltar no tempo, muito cuidado. Você está apenas sendo testado. Estamos sob a Lua de Wesak, a Lua da iluminação de Buda. Aproveite para purificar, realizar as mudanças necessárias e dar um passo significativo na sua vida.

Áries

A partir de hoje você vai sentir um alívio. Mercúrio está saindo do seu movimento retrógrado e você vai sentir que as coisas vão começar a se movimentar. Agora você já pode iniciar aquele projeto ou simplesmente fazer uma escolha. Tenho certeza que a sua comunicação está mais fluída. A partir daqui, você ganha um fôlego extra e já pode dar um passo em direção as suas metas.

Touro

Sabe aquela sensação de nadar, nadar e morrer na praia? Sinto que suas ideias estavam assim, mas agora que Mercúrio retoma seu movimento, ressuscite aquela ideia legal e lance no mundo. Tenho certeza que você será ouvido ou visto. Fé em Deus e Pé na tábua, taurino.

Gêmeos

Agora vai, geminiano(a)! A partir de hoje você vai se sentir mais ágil para tomar uma decisão. Se tiver que fazer uma escolha, escolher a opção que promete benefícios a longo prazo se torna crucial. Que tal retomar uma conversa ou retomar um projeto? Tenho certeza que você será ouvido por mais pessoas a partir de agora.

Câncer

Agora você pode retomar uma negociações ou apresentar uma ideia com confiança. Toda essa confusão vai se dissipar aos poucos. Tudo que estava estagnado vem à tona e agora você vai ter clareza sobre o que é importante e o que não é.

Leão

Eu sei que você não aguentava mais essa estagnação. Mas agora que Mercúrio iniciou seu movimento direto, você pode retomar um assunto acadêmico, planejar uma viagem ou simplesmente expandir seus conhecimentos. Foque no que transcende sua compreensão e reflita sobre como anda sua Fé.

Virgem

Se você estava num processo de negociação, envolvido em um contrato importante ou aguardando a aprovação de um financiamento, agora é possível alcançar clareza e dar o próximo passo com mais confiança. Prepare-se para avançar.

Libra

Este é um momento para resolver questões pendentes e fortalecer os laços, tanto na consolidação de acordos comerciais quanto na melhoria da comunicação em relacionamentos pessoais. Chegou a hora de resolver os mal-entendidos.

Escorpião

Se você teve que lidar com atrasos ou enfrentou confusões em projetos no trabalho, agora as coisas estão se encaminhando para uma resolução. Este é um momento ideal para reorganizar sua rotina diária, finalizar tarefas pendentes e implementar hábitos saudáveis. Mercúrio direto vai trazer avanços também nas questões de saúde.

Sagitário

Sabe aquele projeto criativo que estava empacado? A partir de hoje você vai encontrará menos obstáculos. Sinto que tudo vai fluir melhor a partir de agora. Acenda seu fogo criativo e confie em você.

Capricórnio

Nos próximos dias você sentirá um alívio na sua vida emocional. Se você estava envolvido em um dilema familiar ou em algum projeto de reforma ou mudança de residência, agora tudo vai clarear. Tenho certeza que você vai se sentir mais seguro para avançar a partir de agora.

Aquário

Você andou bem confuso, mas fique tranquilo que agora tudo vai clarear. Chegou a hora de desatar os nós nas negociações, conversas pendentes e acordos. Expresse suas ideias sem medo, existe um mundo novo te esperando. Sua força está no seu intelecto. Não esqueça que você veio para irrigar o mundo com seu conhecimento.

Peixes

A partir de hoje você vai se sentir mais seguro em relação as finanças e tudo tende a ficar mais claro. Toda essa indecisão será dissipada e agora você já pode decidir se compra, investe ou se faz a matrícula. Sinal verde para pedir um aumento ou tentar um acordo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.