Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (6/7)

Hoje a Lua em Libra forma um aspecto muito benéfico com Saturno em Aquário, além de entrar na fase crescente no fim do dia. Esse trígono favorece que a gente comece o dia resolvendo certas questões que precisam ser resolvidas, despertando a vontade de concretizar coisas que serão harmônicas e benéficas a longo prazo. A partir das 9 horas precisaremos ter mais paciência, porque a Lua forma uma oposição com Quíron em Áries. Esse aspecto pode trazer à tona alguma situação desafiadora, porque Quíron fala sobre feridas. Por outro lado, esse asteroide também se relaciona com a cura, o que indica que hoje é um dia interessante para trabalhar certas questões que precisam ser curadas por meio das relações, tendo em vista que Libra é o signo do amor. Além disso, esse momento de transição lunar (da fase nova para crescente, que acontece amanhã) é bacana para semear aquilo que queremos colher daqui um tempo. Como essa lunação acontece em Libra, podemos semear algo que possa ajudar a harmonizar nossas vidas.A presença da Lua em Libra faz com que você fique mais criativo e sensível, simultaneamente, o que pode ser aproveitado para desenvolver novos projetos no trabalho, que tem a ver com o que você acredita ser a sua missão de vida. Esse é um bom momento para fazer um gesto de autocuidado, principalmente dando atenção à sua saúde.No amor, o posicionamento lunar atual te convida a fazer algo fora da rotina, como um jantar romântico, uma noite de jogos ou mesmo fazer um exercício junto com alguém especial para você. Já em sua vida profissional, você pode estar sendo desafiado a trabalhar em equipe e é importante não tentar fazer tudo à sua maneira.A presença da Lua em Libra, somado ao posicionamento do Sol em Câncer nas últimas semanas, pode estar te deixando mais sensível e carente. Caso você não saiba comunicar o que está sentindo, pode acabar descontando essa emotividade nas pessoas ao seu redor. Se você está sentindo falta de momentos de lazer ao lado de uma pessoa amada, dê o primeiro passo para isso.A correria do dia a dia pode fazer com que você negligencie suas próprias necessidades. A influência do posicionamento lunar atual te convida a repensar suas prioridades, lembrando-se que dar atenção apenas para o trabalho coloca o seu corpo e a sua mente sob estresse e, eventualmente, você não estará apto para trabalhar da mesma forma.A presença da Lua em Libra te convida a sair da sua zona de conforto em relação ao seu visual, fazendo alguma mudança que seja benéfica para a sua autoestima. Além disso, reflita sobre o quanto você tem dado atenção para a sua saúde. Lembre-se que se você der atenção apenas para o trabalho, em algum momento o seu corpo não estará mais apto para fazê-lo.Hoje é um dia favorável para voltar a sua atenção para alguém especial, mandar uma mensagem ou até mesmo preparar uma surpresa para as pessoas que moram com você. Aproveite esse movimento para deixar o orgulho de lado também no ambiente de trabalho, e peça ajuda para resolver as pendências que estão te deixando estressado.As energias despertadas por esse momento lunar te convidam a dar um passo em direção ao amor próprio. Trabalhe em si mesmo a capacidade de reconhecer seu valor profissional e pessoal, lembrando-se que esperar validação dos outros não é o caminho para confiar em si mesmo. Uma mudança no visual pode renovar suas energias.A influência do posicionamento da Lua no seu signo favorece as mudanças estéticas e que vão alavancar sua autoestima. Uma outra dica para aproveitar o dia de hoje é preparar algum momento (mesmo que simples) de autocuidado, como um banho relaxante, ouvindo uma música que você goste ou uma noite de cinema.A presença da Lua em Libra, somado ao posicionamento do Sol em Câncer nas últimas semanas, pode estar te deixando mais sensível e carente. Caso você não saiba comunicar o que está sentindo, pode acabar descontando essa emotividade nas pessoas ao seu redor. Se você está sentindo falta de momentos de lazer ao lado de uma pessoa amada, dê o primeiro passo para isso.A influência do posicionamento lunar atual te convida a dar prioridade a si mesmo e ao seu corpo, prestando atenção em quais necessidades você tem negligenciado. No trabalho, você precisa estar disposto a trabalhar em equipe para resolver as pendências que estão atrasando suas demandas.O posicionamento da Lua em Libra pode fazer com que você se sinta mais carente e exigindo muito das pessoas ao seu redor. Porém, é preciso refletir se você tem sido também uma pessoa que dá suporte, atenção e cuidado para quem ama ou se está apenas esperando que façam isso por você.O trígono que a Lua está formando com Saturno te ajuda a colocar um ponto final naqueles assuntos que estão te deixando ansioso. No trabalho, esse é um bom momento para deixar o orgulho de lado e pedir ajuda a um colega que possa te ajudar a desenvolver novos projetos, que serão benéficos para ambos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.