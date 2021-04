Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (28/04)

Hoje a Lua fica fora de curso das 9:30 às 13h, o que configura um período em estamos mais vulneráveis a imprevistos e estresses, além de sentirmos uma confusão mental.

Por esse motivo, é interessante que você tenha uma manhã mais tranquila, planejando fazer as atividades que requerem mais da sua capacidade intelectual após o horário de almoço, para evitar possíveis frustrações.

Caso algum compromisso importante não possa ser remarcado, você deve ter o cuidado de sair mais cedo e conferir tudo duas vezes.

Após esse horário, a Lua entra em Sagitário, nos fazendo sentir mais otimistas e dispostos para lidar com os conflitos do dia a dia. O Sol e Urano estão se encontrando em Touro hoje, o que desperta nossa inteligência e nossa imaginação.

Essas duas habilidades, quando direcionada a trabalhar em conjunto, nos ajudam a compreender os desafios que estamos enfrentando por outro ponto de vista e, assim, temos mais facilidade para enxergar soluções, além de perceber o que você pode aprender com tal situação.

Veja o seu signo de hoje (28/04)

Aries

O comportamento impulsivo dos arianos é evidenciado pela entrada da Lua em Escorpião. Sabendo disso, busque filtrar seus pensamentos antes de fazer ou falar algo motivado por eles, questionando se são mesmo fundamentados ou são apenas causados pelo estresse. Isso te ajuda a se manter bem com quem se relaciona.

Touro

O encontro do Sol e de Urano no seu signo pode fazer com que você se comporte de forma impulsiva, o que pode magoar as pessoas ao redor. Lembre-se que a forma como você se expressa afeta a pessoa que está te ouvindo, e a responsabilidade afetiva é necessária em qualquer tipo de relação.

Gêmeos

A entrada da Lua em Sagitário favorece a sua autoconfiança e sua capacidade de se comunicar com carisma, mas você deve ter cuidado para não ser arrogante e impaciente. O encontro de Urano com o Sol influencia positivamente a sua vida profissional, fazendo com que você se sinta mais determinado.

Câncer

O ingresso da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais confiante, o que configura um bom momento para desenvolver demandas do trabalho que estão estagnadas. Por outro lado, você deve ter cuidado para não se permitir irritar por situações insignificantes, que podem gerar conflitos desnecessários.

Leão

Como o Sol é o seu planeta regente, sua vida profissional pode ser beneficiada pela conjunção que esse astro está fazendo com Urano. Uma dica para aproveitar melhor esse momento é sair da zona de conforto e se desafiar a apresentar suas ideias de forma carismática e convincente.

Virgem

Esse é um bom momento para renovar seu ânimo no trabalho, mas você deve ter cuidado para não agir de forma arrogante e impaciente. Esses comportamentos criam uma atmosfera hostil, que dificulta o seu convívio não apenas com os seus colegas de trabalho, mas também com quem você se relaciona afetivamente.

Libra

A influência da conjunção que está se formando entre o Sol e Urano te proporciona bem estar, porque te auxilia a equilibrar as emoções com um pouco de racionalidade. Assim, você consegue ter mais clareza mental, o que influencia positivamente a sua produtividade no trabalho, fazendo com que você se sinta mais determinado.

Escorpião

Como você ainda está muito sensível, influenciado pela Super Lua Cheia que aconteceu no seu signo ontem, o ingresso desse astro em Sagitário pode fazer com que você se sinta irritado. Por isso, você deve ter cuidado para não descontar suas emoções nas pessoas que estão ao seu redor, criando um ambiente hostil.

Sagitário

A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente. Os últimos trânsitos astrais podem ter te deixado mais sensível e irritado, o que começa a se amenizar hoje. Você deve continuar se esforçando para não reprimir os sentimentos que não são fáceis de digerir, porque eles são fonte de aprendizados.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio podem ficar mais impulsivos durante os próximos dias, influenciados pela entrada da Lua em Sagitário. Você deve ter cuidado com essa tendência, porque, posteriormente, a sua consciência lhe cobrará. Aprender a lidar com seus erros sem se cobrar excessivamente é uma habilidade a se desenvolver.

Aquário

O ingresso da Lua em Sagitário hoje te ajuda a ‘espantar’ a melancolia que você vem sentindo, devido a Super Lua Cheia que aconteceu ontem. Por outro lado, esse posicionamento também pode fazer com que você fique arrogante, agindo como se fosse o ‘dono da razão’, o que pode magoar pessoas ao seu redor.

Peixes

O posicionamento da Lua em Sagitário te convida a desenvolver sua autoconfiança. Você pode ter dificuldades em relação à dependência emocional e, por isso, é importante desafiar-se a sair da sua zona de conforto. Expressar suas ideias no trabalho e mesmo para quem você se relaciona pode ser o primeiro passo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.