Nesta quarta-feira a Lua entra na fase minguante, marcando um momento em que precisamos dar mais atenção a nós mesmos, às nossas emoções e pensamentos que estão confusos, gerando sentimentos inquietantes.

Isso acontece porque o Sol, Mercúrio e Vênus estão juntos em Gêmeos há algumas semanas, além de Mercúrio ter iniciado o movimento retrógrado na semana passada.

Isso significa que é um momento de revisão e reflexão, para que possamos fazer um “balanço” da sua vida nos últimos meses, pensando nos resultados que você quer ter nos próximos.

O processo de evolução que todo ser humano precisa passar para ser mais consciente e empático envolve o autoconhecimento, a compreensão acerca das suas próprias ideias, para ser possível entender seus pontos fortes e valorizá-los, mas também acolher suas falhas para aprender com elas e tornar-se melhor nesse sentido.

A influência da retrogradação, somada à lunação que está acontecendo no signo de Peixes - o mais idealista, intuitivo e espiritualizado do zodíaco, faz com que nos sintamos mais emotivos e até mesmo irritado, mas isso apenas evidencia a necessidade de aprender a lidar com seus sentimentos de forma mais serena.

O QUE SEU SIGNO REVELA PARA HOJE, QUARTA-FEIRA (2º)

Áries

Além da lunação em Peixes e da influência de Mercúrio retrógrado, Vênus - astro que rege nossas relações - começa a transitar pelos primeiros graus de Câncer hoje. Isso influencia diretamente você, nativo de Áries, porque o seu planeta regente também está nesse signo. Por isso, saiba dialogar para não ser vitimista ou manipulador.

Touro

Os nativos de Touro são regidos por Vênus, que ingressa em Câncer hoje. Esse signo, assim como Peixes, é regido pelo elemento água e se relaciona com a sensibilidade e o romance. Por outro lado, esse posicionamento também indica a tendência ao vitimismo e a manipulação como solução nos momentos de insegurança, tenha cuidado.

Gêmeos

A retrogradação pode ser especialmente desafiadora para os nativos de Gêmeos, que são regidos por Mercúrio. Esse movimento atípico tende a afetar o seu fluxo de ideias e diminuir a velocidade de raciocínio, o que acaba te deixando irritado. Porém, tente olhar para isso por outro ponto de vista, percebendo que a sua mente precisa de descanso.

Câncer

A influência da lunação que está acontecendo em Peixes, que assim como Câncer é um signo de água, amplifica suas emoções e te encaminha (de forma um pouco forçada) a encarar os seus problemas sem deixar-se desanimar. Vênus começa a transitar por Câncer e inaugura uma nova fase, com mais romance e sensibilidade, em sua vida amorosa.

Leão

Para os nativos de Leão, é preciso ter cuidado para que a amplificação dos seus sentimentos não faça com que você os desconte nas pessoas ao seu redor sem perceber. Nos momentos em que sentir que a emoção está falando mais alto que a razão, evite iniciar (ou mesmo continuar) discussões, para não se arrepender posteriormente.

Virgem

A lunação que está acontecendo em Peixes, signo oposto complementar de Virgem, pode despertar aqueles sentimentos que você procura reprimir. A influência de Mercúrio retrógrado, que é o seu planeta regente, também evidencia a possibilidade de ressurgirem assuntos ou mesmos sentimentos que você pensou ter superado.

Libra

Nesse momento em que seus sentimentos são amplificados pela lunação que acontece em Peixes, você pode se sentir confuso(a) e até mesmo irritado(a). Além disso, seu planeta regente (Vênus) começa a transitar por Câncer hoje e pode trazer à tona assuntos e sentimentos do passado.

Escorpião

Peixes e Escorpião são considerados os signos mais intensos e intuitivos do zodíaco. Por isso, a lunação que está acontecendo em Peixes hoje pode te deixar emotivo e irritado, sem conseguir controlar muito bem seu fluxo de pensamento e, consequentemente, seu raciocínio é afetado. Procure relaxar verdadeiramente e conversar consigo mesmo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário podem ter dificuldade em olhar para dentro de si com paciência e serenidade, para que seja possível perceber verdadeiramente o que está pensando e sentindo. Porém, a lunação que está acontecendo hoje configura um momento propício que facilita o processo de conexão consigo mesmo.

Capricórnio

O início da passagem de Vênus por Câncer é outro trânsito que impulsiona a amplificação dos sentimentos e a necessidade de compreendê-los. Porém, Câncer é o signo oposto complementar de Capricórnio, o que indica certa dificuldade para lidar diretamente com suas emoções, marcando um período propício para se esforçar nesse sentido.

Aquário

Os nativos de Aquário são seres tão mentais e racionais que podem ter dificuldade em acolher e compreender suas emoções. Por isso, a introspecção que é facilitada pela lunação que está acontecendo hoje faz com que esse seja um momento ideal para se conectar consigo mesmo, ficando sozinho ou desabafando para um amigo.

Peixes

A lunação que acontece no seu signo pode fazer com que você foque em pensamentos negativos e ansiosos. Isso apenas demonstra que o seu interior precisa de mais atenção, para que você compreenda o que está sentindo e possa lidar com isso de forma madura. Respire fundo, fique sozinho e em silêncio e escute a sua intuição.

