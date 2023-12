Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta (06/12)

Você acorda sob um duelo da Lua e Netuno. E seus medos virão à tona sem pedir licença. Pode ser que você acorde se sentindo frágil emocionalmente. E vai ser mais difícil lidar com tudo que incomoda. Logo depois, Netuno finda sua retrogradação e se prepara para retomar o movimento direto. Depois de muitos meses perseguindo fantasias irreais, você agora consegue enxergar melhor a realidade.

Preste atenção à sua intuição, que deve estar ampliada pelos próximos dias. As respostas estão vindo de todos os lugares. A Lua também conversa com Plutão e promete restabelecer suas forças. Você pode acessar e transmutar o que atormenta a sua tranquilidade e recomeçar uma nova fase emocional.

No período da noite tente elevar seu pensamento, se entregue a uma boa meditação, oração ou faça uma aula de Yoga. Qualquer prática terapêutica vai te ajudar a fazer um mergulho profundo, acessar emoções incômodas e expurgá-las. O aprendizado do dia é: Projetar sonhos do passado em situações no presente é um engano. Isto não lhe permite ver com clareza a realidade.

Áries

Netuno retoma o movimento direto e sua intuição estará ainda mais afiada. Você pode sentir novamente uma maior clareza sobre suas motivações mais interiores. Cuide de você e das suas emoções. Aproveite esse fim de ano para fugir um pouco da agitação ou busque ajuda terapêutica para que você possa lidar melhor com os sentimentos mais intensos.

Touro

Com Netuno retomando seu movimento direto a partir de hoje, sua visão para o futuro também volta a ficar mais clara, chegou a hora de traçar metas e inspirar pessoas. Você pode estimular outras pessoas a acreditar nos seus sonhos . Use esse final de ano para refletir sobre o que realmente deseja alcançar nos próximos meses.

Gêmeos

A retomada do movimento direto de Netuno traz um fluxo de inspiração e clareza para sua carreira. Acreditar nos seus sonhos é uma condição imprescindível para conseguir ser reconhecido por seus empreendimentos. A nebulosidade já está passando. Chegou a hora de reavaliar seus objetivos e ajustar a rota do seu caminho profissional.

Câncer

Chegou a hora de dissolver os limites e ampliar os horizontes, canceriano(a). Qualquer insegurança sobre o futuro tende a se dissipar e agora você consegue enxergar outras possibilidades. Foque nos seus objetivos a longo prazo, pois os seus sonhos parecem mais claros. Você já sabe o caminho que deve seguir.

Leão

Você precisa confiar no fluxo da vida, leonino(a). Eu sei que é difícil desapegar de algumas situações, crenças, estilo de vida, mas o universo sugere que você viva novas oportunidades para realizar mudanças internas mais profundas — mas que só daqui alguns anos você vai se dar conta delas. Tome decisões sensatas, equilibrando sua natureza emocional com a prática. Continue atento(a) às questões financeiras, você pode ser beneficiado(a) quando aposta no improvável.

Virgem

Prepare-se para uma fase de maior consciência nas suas relações. Desde junho você enfrenta desilusões ou confusões, especialmente em parcerias. Agora, com Netuno seguindo em frente, é hora de lidar com essas questões com mais clareza. Embora ainda haja um véu de incerteza, você poderá discernir melhor a realidade das idealizações. Use este momento para uma autoanálise profunda e honesta sobre suas expectativas em uma relação importante.

Libra

Você começa a ver com mais clareza os aspectos da sua vida que precisam de cura e atenção. Talvez você perceba a importância de cuidar mais de si mesmo(a) Não seja tão relapso(a) com a sua rotina. Pode ser que você se sinta perdido(a) na multiplicidade de tarefas e isso consome muito a sua energia, tanto física quanto emocional. Este é um momento propício para terapias ou práticas que promovam seu bem-estar integral.

Escorpião

A partir de hoje, você começa a ver mais claramente o que realmente traz alegria e satisfação para sua vida. Talvez você redescubra uma antiga paixão, um talento adormecido ou finalmente se sinta pronta para dar o próximo passo em um relacionamento amoroso. Tente silenciar um pouco, pois você pode entender melhor seus desejos e aspirações.

Sagitário

O seu ambiente familiar estava um pouco distorcido nos últimos meses. Se você idealiza demais uma família acaba gerando frustrações emocionais. Mas este é um momento para mergulhar nas memórias, talvez até descobrindo segredos de família ou enxergando melhor sua base emocional. Tudo que você precisa agora é se conectar ainda mais com suas raízes e identidade. Sua sensibilidade transborda e as pressões emocionais são intensas.

Capricórnio

Netuno retoma o movimento direto e sua criatividade também. Você vai se sentir bem mais inspirado(a). E sua sensibilidade estará à flor da pele, fazendo deste um período incrível para criar, inovar e expressar de maneira única suas ideias. Você pode compreender tudo nas entrelinhas.

Aquário

Você precisa lidar com a organização financeira. Fique atento(a) aos detalhes. Cuidado com fraudes e armadilhas. Leia e releia os contratos. Chega de ilusão, pois ninguém vai te salvar. Nesse momento, a sua sensibilidade é uma das qualidades mais importantes para que você se realize materialmente.

Peixes

Netuno, seu planeta regente, retoma o movimento direto e você vai sentir que sua Fé e Intuição estão sendo renovadas. Sua criatividade intensifica e sua intuição é dilatada, aproveite para explorar/criar novos caminhos a partir de agora. Você precisa fazer escolhas e tomar decisões fundadas em sua vontade pessoal e que ressoam com sua alma. Não tenha medo de agir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.