Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (29/12)

Hoje é o último dia de Lua Minguante. Um convite silencioso para fazer uma pausa, observar e deixar ir. Não adianta lutar contra o que já se despede. As respostas que você busca podem estar na simplicidade do silêncio.

A Lua em Sagitário se encontra com Mercúrio e se opõe a Júpiter, revelando algumas verdades; O dia pede reflexão, mas sem pressa para agir. Pode ser que algumas percepções chegam como um sussurro.



Aproveite e faça uma limpeza nas suas gavetas, na casa, na mente e no coração. O que não serve mais? Quais mágoas e pensamentos te impedem de seguir? Deixe o peso no passado. Amanhã, a Lua Nova em Capricórnio e abre as portas para uma nova aventura. Use o dia de hoje para preparar o terreno e se abrir ao que está por vir.



Tarefa do dia: Escolha uma coisa para deixar ir – uma crença, um objeto, um ressentimento. Escreva no papel tudo que não te pertence mais e depois queime esse papel ou apenas respire profundamente e solte.

Áries

Hoje, desacelere. Não é o momento de forçar as coisas a acontecerem, mas sim de perceber o que precisa sair da sua vida. Liberte-se de compromissos que não têm mais a ver com seus objetivos. Às vezes, desistir de algo abre portas para o que realmente importa.

Touro

Apegos podem pesar mais do que você imagina. Que crenças sobre dinheiro, trabalho ou valor pessoal estão te segurando? Faça uma pequena limpeza em objetos que não refletem mais quem você é. O desapego vai trazer uma sensação de leveza.

Gêmeos

Palavras não ditas podem estar ecoando na sua mente. Aproveite o dia para escrever ou refletir sobre o que precisa ser expresso, mas sem pressa para respostas. Liberte-se de mal-entendidos e se prepare para diálogos mais sinceros nos próximos dias.

Câncer

Seu corpo e suas emoções pedem descanso. Dê um tempo nas demandas externas e cuide de você. Pratique o autocuidado limpando seu espaço, organizando suas emoções e encerrando pequenos ciclos. A leveza emocional será essencial para a nova fase que se aproxima.

Leão

A Lua minguante ilumina seus relacionamentos. O que você carrega que não pertence mais à sua história? Velhas mágoas e ressentimentos podem ser deixados para trás. Abrace o perdão e permita que novos vínculos ou possibilidades entrem com a Lua Nova.

Virgem

Menos é mais. Revise sua rotina e perceba o que está ocupando tempo e energia sem retorno. Pequenos ajustes na agenda ou nas responsabilidades podem trazer uma sensação de controle e paz. Deixe de lado a busca pela perfeição – é hora de fluidez.

Libra

Seu coração pede uma pausa. Relaxe e se desconecte um pouco das preocupações externas. O momento favorece o recolhimento e a introspecção. Deixe ir relacionamentos ou situações que criam mais peso do que prazer. Prepare-se para redescobrir a alegria nas pequenas coisas.

Escorpião

Esse é o momento de olhar para dentro. O que você está segurando e que já deveria ter deixado ir? Velhos ressentimentos ou segredos podem ser liberados hoje. Use esse dia para limpar seu espaço emocional e se abrir para as transformações que estão por vir.

Sagitário

A Lua Minguante no seu signo pede que você desacelere. Evite excessos e reserve um tempo para pensar em quais metas e sonhos ainda fazem sentido. Deixe o resto ir sem culpa.

Capricórnio

Hoje é um dia de recolhimento. Reflita sobre os medos que te impedem de avançar. Deixar para trás preocupações com o futuro pode ser libertador. Confie que o próximo ciclo trará as oportunidades certas no tempo certo. Amanhã, com a Lua Nova no seu signo, um novo ciclo de expansão começa.

Aquário

Seja sincero com você mesmo. Quais amizades ou conexões precisam ser encerradas ou ressignificadas? Não leve para 2025 aquilo que já mostrou não ter mais lugar na sua vida. A liberdade começa na escolha do que (e quem) você permite que fique.

Peixes

Sonhos que não se realizaram podem ser deixados para trás sem arrependimentos. Permita-se sonhar de novo, mas sem carregar expectativas pesadas. Hoje, finalize pendências profissionais ou pessoais e abra espaço para o novo ciclo que chega amanhã.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.