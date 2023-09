Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (17/9)

O domingo é marcado por uma conversa nada amigável entre Vênus no signo de Leão e Júpiter no signo de Touro. E pode ser que você se sinta insatisfeito(a). E essa insatisfação acaba assumindo grandes proporções, a ponto de tornar aquilo ou aquele/a que você tanto desejou motivo de desinteresse. Essa dupla, amante do prazer, pede atenção aos exageros.

O que tira sua paz, o que baixa sua autoestima? Busque um caminho ou um lugar que combinem com o seu jeito de ser no mundo. Pois não adianta buscar um novo caminho e não mudar seu

Áries

Vênus e Júpiter não estão se dando muito bem, o que pode deixar você meio impulsiva. Se estava pensando em investir em algo ou, quem sabe, dar um passo mais ousado na vida amorosa, melhor esperar um pouquinho. Não é o melhor dia para fazer apostas, seja de que natureza for.

Touro

Hoje, Vênus e Júpiter vão ter um pequeno atrito, o que pode te deixar com vontade de fazer mudanças radicais em casa ou em sua aparência. Cuidado para não tomar decisões apressadas que você possa vir a se arrepender depois, como comprar aquele sofá super caro que 'parecia' perfeito.

Gêmeos

Hoje vem com uma palavra de cautela: Vênus em quadratura com Júpiter pode fazer com que você exagere em suas expressões ou até em seus devaneios. Se você já estava considerando se inscrever em mais um daqueles cursos online ou fazer aquela viagem de última hora, talvez seja melhor segurar a onda e refletir um pouco mais.

Câncer

Hoje, uma pequena tensão entre Vênus e Júpiter pode fazer você se sentir a rainha da cocada preta. Querendo investir em algo arriscado? Melhor colocar os pés no chão e planejar direitinho antes de abrir a carteira.

Leão

No dia 17, a energia entre Vênus e Júpiter pode fazer você se sentir invencível — mas é pegadinha. Você pode ser tentada a, digamos, aceitar liderar um projeto enorme sem ter tempo ou recursos suficientes. Ou talvez assuma uma responsabilidade que ao invés de crescimento vai trazer dor de cabeça. Ainda que sua confiança seja de rainha, meu conselho é que não subestime os desafios que terá que enfrentar. Equilibre autoconfiança com um pouco de realismo, ok?

Virgem

Sabe aquele "ex" que não sai da sua cabeça? Ou aquela vontade louca de se jogar num novo relacionamento? No dia 17, você pode se sentir tentada a ir fundo demais nos seus sentimentos. Dica: antes de mandar aquela mensagem impulsiva, respire fundo e avalie as consequências.

Libra

No dia 17, cuidado para não embarcar em aventuras financeiras que parecem mais promissoras do que realmente são. Você estará inclinada a ser generosa, mas lembre-se que nem todas as oportunidades são tão boas quanto parecem à primeira vista

Escorpião

Hoje, dia 17, por mais que você queira acelerar, cuidado com propostas profissionais que parecem boas demais para ser verdade. Na dúvida, consulte sua rede confiável antes de se comprometer.



Sagitário

Hoje você pode sentir uma espécie de montanha-russa emocional, principalmente em relação ao trabalho e estudos. Não se jogue de cabeça em decisões que envolvam riscos desnecessários, ok? Pode ser tentador embarcar na primeira aventura que aparecer, mas cautela e caldo de galinha nuO final de semana chega e com ele uma energia que grita "eu mereço!". Sim, você merece coisas boas, mas tenha cuidado para não confundir merecimento com autoindulgência. A empolgação pode levá-la a tomar decisões impulsivas, tanto na vida amorosa quanto nas finanças. Não 14 embarque em relacionamentos ou investimentos sem pensar duas vezes, combinado?



Aquário

Cuidado no final de semana, aquariano! Você pode se sentir puxada para ajustar algo entre você e seu parceiro. Se estiver solteira, redobre o cuidado. Aquela pessoa que parece incrível pode ter mais compromissos do que você imagina, ou ser um loroteiro de primeira.

Peixes

A quadratura entre Vênus e Júpiter no dia 17 é o sinal amarelo no trânsito da sua semana. Cuidado para não se entusiasmar demais em conversas ou promessas. Na empolgação, você pode aceitar mais compromissos do que realmente pode cumprir, e ninguém quer ver uma pisciana estressada, né?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.