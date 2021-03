Horóscopo de Aquário hoje, 6 de março

Hoje o dia será muito intenso e você precisa de muita maturidade emocional para não se deixar abalar pela tendência dramática desse momento. Isso acontece porque a Lua, que rege nossas emoções, está fazendo quadraturas com o Sol, Vênus e Netuno que estão todos em Peixes! As energias piscianas são caracterizadas pela sensibilidade e pela intuição, mas também nos deixa mais propensos à martirização.

Por isso, esses aspectos podem causar intensos conflitos internos e você deve tomar cuidado para não deixar que isso tome conta de você! Aproveite as energias mais amorosas despertas nesse momento para se expressar com delicadeza nos seus relacionamentos.

AQUÁRIO

O contexto astrológico de hoje pede que você fique mais retraído e evite se envolver em conflitos, pois todos estarão sensíveis. Mas você pode usar essa sensibilidade a seu favor para ter momentos agradáveis com sua família ou fazer algo que te ajude a se conectar com a sua essência. Lembre-se que estar confuso com seus sentimentos é normal nesse momento".

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.