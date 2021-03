Horóscopo de Aquário hoje, 18 de março de 2021

Hoje a Lua fica fora de curso a partir das 17:40 até a madrugada de amanhã e, por isso, devemos ter paciência com nós mesmos, porque possivelmente estaremos mais distraídos e irritados, o que não nos ajuda a lidar com os imprevistos que podem ocorrer durante essas horas. Sendo assim, se for possível, é interessante que você adiante seus compromissos mais importantes para a parte da manhã e tenha a tarde e a noite mais tranquilas para remanejar qualquer coisa que possa sair do seu controle.

Além disso, hoje está acontecendo um sextil entre Vênus e Plutão, que é muito positivo para conciliar antagonismos, principalmente aqueles que estão se configurando como um obstáculo para suas relações afetivas e que, muitas vezes, você pode ter receio em iniciar esse diálogo. Como Vênus é o astro relacionado à estética e Plutão às transformações, hoje também é um bom dia para você realizar mudanças no visual, sair da sua zona de conforto e inovar, mesmo que seja apenas vestindo uma peça de roupa que não seja padrão do seu estilo.

AQUÁRIO

Sair dos padrões da normalidade é algo especialmente interessante e instigante para os aquarianos e, por isso, você pode usufruir da vontade de mudar algo esteticamente nesse momento para encontrar algum estilo que você se identifique mais, se permita! Porém, não faça nenhuma mudança radical após o horário em que a Lua fica fora de curso, pois podem ocorrer acidentes

