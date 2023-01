Homem misterioso é visto no confessionário do BBB 23 e gera memes

Um homem desconhecido foi visto no confessionário do Big Brother Brasil 23, na tarde deste sábado (21), e repercutiu na internet. Enquanto as duplas competiam na Prova do Anjo, a câmera ao vivo do reality mostrou rapidamente um homem que não participa do programa no cômodo de votações.

Vestindo um moletom e não a tradicional roupa de dummies usada por membros da produção, o homem 'misterioso' gerou confusão e memes entre o público.

"Gente, o que rolou aqui? Quem é esse no confessionário?", questionou uma internauta. "Quem é esse cara dentro do confessionário? Apareceu por 1 segundo e sumiu", escreveu outro espectador no Twitter.

Uma fã do reality foi além e brincou com o enredo da novela Chiquititas, em que 'Mosca', o personagem interpretado pelo brother Gabriel Santana, vivemem um orfanato a espera de adoção. "O mosca vai ganhar uma família, gente! A pessoa está assinando os papéis no confessionário", disse.

Outra internauta se confundiu com a rápida troca de câmeras e imaginou que o homem desconhecido estivesse no quarto dos participantes. "Vazou imagem de um cara da produção e depois mostrou a cama. Eu pensei que a produção tava dormindo na cama deles", brincou.

"Se brincar é algum camarote anunciado que a gente não lembra" e "É a Ivy disfarçada votando no Babu" foram outras piadas feitas sobre a possível identidade do homem.

Até o momento, a produção do BBB 23 não se pronunciou sobre a identidade do 'misterioso'.