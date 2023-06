Henrique Fogaça é mordido por quati e vai a hospital tomar vacina; veja vídeo

Henrique Fogaça foi mordido por um quati nesta-terça (20), em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fogaça recebeu atendimento médico e vacinado contra raiva e tétano. O chef de cozinha compartilhou o ocorrido nas redes sociais.

O ex-jurado do Master Chef aparece brincando com o animal, jogando uma banana para ele. Após alguns momentos, o quati morde a mão de Fogaça.

Após ser mordido, o chef deu entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira. "Na próxima vez vou dar banana pra ele ou na colher, ou no garfo, porque é um animal que se alimenta de répteis, comem cobras, ratos", disse ao ser imunizado. Fogaça ainda alertou sobre a transmissão do vírus da raiva que pode ser transmitido pelo quati.

O veterinário Rômulo Castro, em entrevista ao g1, explicou que os animais andam geralmente em bando e podem ser muito agressivos. “Mesmo o animal sendo bonitinho, as investidas deles são certeiras e dolorosas e podem acarretar lesões graves”, explicou.

O profissional ainda orienta também que não é recomendado "passar a mão ou alimentar". Em caso de contato, o médico orienta buscar ajuda médica.