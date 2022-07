Gkay descarta novas plásticas no rosto: 'já mexi demais'; veja antes e depois

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, de 29 anos, relevou que não pretende mais fazer cirurgias plásticas no rosto. Apesar de não se importar em realizar procedimentos estéticos para se sentir mais atraente, afirmou: "já mexi demais".

Legenda: Antes e depois da influenciadora Gkay Foto: Reprodução/Redes sociais

A declaração foi dada em entrevista à revista Quem, considerando as críticas que tem recebido sobre mudanças físicas. "Estou magra e muito feliz. Tanto é que fico todos os dias com meu shortinho me mostrando nas redes sociais", disse.

Gkay Influenciadora "Por enquanto, estou bem satisfeita com meu corpo e não penso em fazer mais nada de intervenção. Já mexi demais. Agora, vamos deixar rolar para ver no que dá e o que vou manter”.

Cirurgias de Gkay

Dentre as operações estéticas já realizada por Gkay, estão:

Lipoaspiração HD;

Plástica no nariz;

Preenchimento de ácido hialurônico nos lábios;

Aplicação de botox no rosto;

Bichectomia;

Próteses de silicone;

Lentes de contatos nos dentes.

A influenciadora é conhecida por um dos eventos que mais repercutem no País: a Farofa da Gkay, realizada em Fortaleza. Para ela, o mais importante é se "sentir bem".

"Não faz sentido nenhum para mim. Sou de verdade e o povo gosta de saber dessas coisas. Tenho uma relação muito honesta com meu público que não sei explicar”, concluiu.